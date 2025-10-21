विज्ञापन

कौन हैं असरानी की पत्नी मंजू बंसल, कैसे पूरी की पति की आखिरी इच्छा ?

असरानी की पत्नी के बारे में आपने कई बार सुना होगा. खासतौर से लीजेंड्री एक्टर के निधन के बाद उनका नाम चर्चा में है.

कौन हैं असरानी की पत्नी मंजू बंसल?
नई दिल्ली:

दिवाली के दिन, 20 अक्टूबर को बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर असरानी का निधन हो गया, जिससे उनके परिवारवालों और फिल्म जगत गहरे सदमे में हैं. चार दिनों तक भारतीय आरोग्य निधि अस्पताल में भर्ती रहने के बाद, इस पॉपुलर कॉमेडियन और कैरेक्टर एक्टर का सोमवार दोपहर 3 से 3:30 बजे के बीच निधन हो गया. असरानी के मैनेजर ने बताया कि डॉक्टरों की सारी कोशिशों के बावजूद उनकी हालत बिगड़ती चली गई और उन्हें बचाया नहीं जा सका. उनके जाने के बाद पत्नी मंजू असरानी अब अकेली रह गई हैं.

असरानी की पत्नी ने दिवंगत एक्टर की अंतिम इच्छा को पूरा करते हुए अंतिम संस्कार को शांत, निजी और केवल निकट परिवार के सदस्यों तक सीमित रखा. असरानी के निधन से हिंदी सिनेमा का एक युग खत्म हो गया. लेकिन फैन्स दशकों पुरानी फिल्मों से उनके अमर किरदारों और बेजोड़ कॉमिक टाइमिंग को हमेशा याद रखेंगे.

मंजू बंसल का फिल्मी सफर

1970 के दशक में मंजू बंसल एक पॉपुलर एक्ट्रेस थीं. उन्होंने असरानी के साथ कई फिल्मों में कोस्टार्स के तौर पर काम किया. 1980 के दशक तक उन्होंने फिल्मों में एक्टिवली काम करने के बाद एक्टिंग से संन्यास ले लिया. मंजू ने न केवल एक्टिंग छोड़ी, बल्कि पब्लिक अटेंशन से भी दूरी बनाई. असरानी और मंजू की लव स्टोरी ‘आज की ताजा खबर' और ‘नमक हराम' फिल्मों की शूटिंग के दौरान शुरू हुई.

इन फिल्मों के बाद दोनों ने शादी कर ली. शादी के बाद भी मंजू ने फिल्मी दुनिया में कदम बढ़ाए रखे. उन्होंने असरानी के साथ ‘चांदी सोना', ‘तपस्या', ‘जान-ए-बहार', ‘जुरमाना', ‘नालायक', ‘सारकारी मेहमान' और ‘चोर सिपाही' जैसी कई फिल्मों में काम किया.

