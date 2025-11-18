कौन है 20 साल की सारा अर्जुन? जो धुरंधर में बनीं है 40 के रणवीर सिंह की हीरोइन

रणवीर सिंह की मच अवेटेड फिल्म धुरंधर का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. डायरेक्टर आदित्य धर की इस फिल्म ने फाइनली अपनी एक दमदार झलक पेश की और सोशल मीडिया पर सेंसेशन क्रिएट की. सोशल मीडिया पर फिल्म के एक्शन, डायलॉग से लेकर लुक्स तक की चर्चा हो रही है. इस बीच रणवीर सिंह और सारा अर्जुन की जोड़ी की भी बातें हैं. सारा जो कि 20 साल की हैं पहली बार बतौर लीड एक्ट्रेस पर्दे पर आ रही हैं और वो भी सीधे रणवीर सिंह के साथ. रणवीर बड़े स्टार होने के साथ साथ उम्र में भी सारा से बड़े हैं. रणवीर से फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर सारा और अपने एज डिफ्रेंस और उनके साथ काम करने के एक्सपीरियंस को लेकर बात की.

ट्रेलर लॉन्च पर रणवीर ने सारा अर्जुन की तारीफ करते हुए कहा, मैं बहुत लकी हूं कि तुम्हारी इस स्पेशल मोमेंट का हिस्सा हूं, सारा अपने काम में बहुत माहिर हैं. आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा. कभी डकोटा फैनिंग हॉलीवुड में आईं. आज सारा इस बात को साबित करती हैं कि इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए आपको कई हजार कैंडिडेट्स को पीछे छोड़ना पड़ता है. रणवीर का ये बयान बताता है कि वह सारा के टैलेंट पर कितना भरोसा करते हैं.

रणवीर ने आगे कहा, ऐसा लगता है कि सारा 50 फिल्में कर चुकी हैं. बतौर परफॉर्मर वह बहुत ही खास है. तुम उन फाइनेस्ट एक्टर्स में से एक हो जिनके साथ मैंने काम किया है. तुम मुझे बेहतर दिखने में मदद करती हो. बता दें कि धुरंधर 5 दिसंबर को रिलीज हो रही है. इस फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, अक्षय खन्ना और माधवन के किरदारों की भी चर्चा है.

कौन हैं सारा अर्जुन?

2005 में जन्मी सारा अर्जुन एक्टर राज अर्जुन की बेटी हैं और चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम की शुरुआत कर चुकी हैं. वह सिर्फ 1 साल की थीं जब वह अपने माता-पिता के साथ एक मॉल गई थीं. एक ऐड फिल्म मेकर की नजर पड़ी और उन्हें उनका पहला कमर्शियल मिल गया. उन्हें 2011 की तमिल फिल्म देइवा थिरुमगल में खूब पहचान दिलाई. इसमें उन्होंने विक्रम की बेटी का किरदार निभाया था. इन सालों में वह एक थी डायन, सैवम और सांड की आंख में नजर आईं.