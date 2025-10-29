विज्ञापन

अब कहां हैं हम आपके हैं कौन की ये चमेली? 31 साल में कितना बदला अंदाज? देखें लेटेस्ट फोटो

हम आपके हैं कौन में प्रिया बेर्डे और लक्ष्मीकांत बेर्डे ने बहुत ही शानदार काम किया. इनकी आपसी केमिस्ट्री और खट्टी-मीठी नोकझोंक भी काफी पसंद की गई थी.

अब क्या कर रही हैं प्रिया बेर्डे
नई दिल्ली:

पारिवारिक फिल्म 'हम आपके हैं कौन' सभी की फेवरेट और बॉक्स ऑफिस पर 1994 में 100 करोड़ का आकंड़ा पार करने वाली फिल्म है. फिल्म से कई किरदारों को पहचान मिली. लेकिन इसी फिल्म के जरिए दिवंगत अभिनेता लक्ष्मीकांत बेर्डे और प्रिया बेर्डे की जोड़ी बनी. दोनों ने पर्दे पर नौकर और नौकरानी का रोल प्ले किया और ऑनस्क्रीन प्यार करते-करते दोनों असल जिंदगी में भी एक-दूसरे के प्यार में पड़ गए. बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रिया बेर्डे आज भी मराठी सिनेमा में सक्रिय हैं.

प्रिया बेर्डे की जड़ें एक्टिंग से जुड़ी हैं. प्रिया की मां, लता अरुण, मराठी सिनेमा की दिग्गज अदाकारा हैं. प्रिया को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था और उन्होंने थिएटर में काम करके अपनी कला को संवारा, जिसके बाद 1988 में 'रंगत संगत' से फिल्मी पर्दे पर कदम रखा. उन्होंने सिर्फ हिंदी फिल्मों में ही नहीं बल्कि मराठी फिल्मों में भी काम किया.

एक्ट्रेस को 1988 में आई फिल्म 'अशी ही बनवाबनवी', 1995 में आई 'एक गाडी बाकी अनाडी', 1995 में आई 'धमाल जोड़ी', 2006 में आई 'जत्रा', 'देवा शप्पथ खोटं सांगेन खरं सांगणार नाही', और 2018 में आई 'तु. का. पाटील' में देखा गया.

लक्ष्मीकांत बेर्डे और प्रिया बेर्डे ने साल 1998 में शादी की. यह लक्ष्मीकांत बेर्डे की पहली शादी नहीं थी. उनकी पहली शादी रूही बेर्डे से हुई थी, लेकिन 1995 में दोनों का तलाक हो गया. लक्ष्मीकांत बेर्डे और प्रिया बेर्डे ने साथ में मिलकर कई फिल्मों में काम किया और 1995 में आई फिल्म धमाल जोड़ी में उन्होंने अपनी मां लता अरुण के साथ भी स्क्रीन शेयर किया था. 

कुछ समय के लिए उन्होंने फिल्मों से ब्रेक लिया. लक्ष्मीकांत बेर्डे की तबीयत खराब रहने लगी और उन्होंने दो बच्चों के लिए सिनेमा से दूरी बना ली. लेकिन साल 2004 में पति के निधन के बाद उन्होंने दोबारा थिएटर, नाटक और मराठी फिल्मों में काम करना शुरू किया.

आज एक्ट्रेस मराठी फिल्मों और नाटकों में सक्रिय हैं. 'काजळमाया' टीवी पर प्रसारित हो चुका है, जिसे अक्टूबर से टेलीकास्ट किया गया था. इससे पहले उनकी फिल्म “दशावतार” रिलीज हुई थी. इतना ही नहीं एक्टिंग के साथ-साथ प्रिया राजनीति में भी सक्रिय हैं. साल 2023 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी और चुनाव प्रचार भी किया था.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
