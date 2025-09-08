इस एक्ट्रेस को चमेली के फूल का गजरा लगाकर सफर करना पड़ा मंहगा, लगा 1.14 लाख रुपये का जुर्माना

दक्षिण भारत में महिलाओं का बालों में फूल लगाना आम बात है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जैस्मीन (चमेली) के फूलों को लेकर सख्त नियम हैं. मलयालम अभिनेत्री नव्या नायर को मेलबर्न हवाई अड्डे पर 15 सेंटीमीटर लंबी चमेली की गजरा ले जाने के लिए 1.14 लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ा. नव्या हाल ही में विक्टोरिया मलयाली एसोसिएशन की ओर से आयोजित ओणम उत्सव में हिस्सा लेने ऑस्ट्रेलिया गई थीं. मेलबर्न अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उन्हें रोक लिया गया. इस बात की जानकारी उन्होंने खुद की है.

नव्या नायर ने ऑस्ट्रेलिया के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बताया, "यहां आने से पहले मेरे पिता ने मेरे लिए चमेली के फूल खरीदे. उन्होंने इसे दो हिस्सों में काटा और एक हिस्सा मुझे कोचि से सिंगापुर की यात्रा के लिए बालों में लगाने को कहा, क्योंकि यह लंबी यात्रा में मुरझा सकता था. दूसरा हिस्सा उन्होंने मुझे हैंडबैग में रखने को कहा, ताकि मैं सिंगापुर से आगे की यात्रा में इसे इस्तेमाल कर सकूं. मैंने इसे अपने बैग में रख लिया."

नव्या नायर ने बताया कि यह अनजाने में हुई गलती थी, लेकिन नियमों के अनुसार यह गलत था. उन्होंने कहा, "नासमझी कोई बहाना नहीं है. 15 सेंटीमीटर का चमेली का गजरा ले जाने के लिए मुझे 1,980 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (1.14 लाख रुपये) का जुर्माना देना पड़ा. गलती अनजाने में हुई, लेकिन नियम तो नियम हैं. मुझे 28 दिनों के भीतर जुर्माना भरना होगा."

इस घटना ने नव्या नायर के उत्साह को कम नहीं किया. उन्होंने ओणम उत्सव की खुशी को सोशल मीडिया पर शेयर किया. मेलबर्न जाने से पहले, उन्होंने फ्लाइट में ली गई तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें वह चमेली का गजरा लगाए नजर आईं. नव्या ने कैप्शन में लिखा, "हैप्पी ओणम! पहली बार आसमान में तिरुवोनम! भले ही मैं अपने देश को मिस कर रही हूं, लेकिन ओणम की भावना को साथ ले जाना एक अलग खुशी है." दो बार केरल स्टेट फिल्म अवॉर्ड जीतने वाली नव्या ने 2001 में फिल्म 'इष्टम' से अपने करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने मलयालम, तमिल और कन्नड़ फिल्मों में कई शानदार प्रदर्शन किए हैं.