15 साल की उम्र से सतीश शाह को जानते थे सलमान खान, निधन पर बोले- आपकी बहुत याद आएगी सतीश जी...

सतीश शाह का अंतिम संस्कार रविवार को मुंबई में हुआ, जहां उनके परिवार और फिल्म इंडस्ट्री के कोस्टार्स उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए इकट्ठे हुए.

सतीश शाह के निधन से टूटे सलमान
नई दिल्ली:

सुपरस्टार सलमान खान दिग्गज एक्टर सतीश शाह के निधन से बेहद दुखी हैं, जिनका 25 अक्टूबर को मुंबई में निधन हो गया. सतीश शाह के साथ बिताए अपने समय को याद करते हुए, सलमान ने उनकी लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी और जिंदगी को खुल के जीने के उनके तरीके को याद किया. रविवार को सलमान ने सोशल मीडिया पर सतीश शाह के निधन पर दुख व्यक्त किया और उनकी पर्सनैलिटी को याद किया. सलमान ने 1997 में आई उनकी फिल्म 'जुड़वां' में सतीश शाह के साथ शूट किए गए एक सीन की एक तस्वीर भी शेयर की.

सलमान ने तस्वीर के साथ लिखा, "मैं आपको 15 साल की उम्र से जानता हूं... जिंदगी शानदार तरीके से जी.. आपकी आत्मा को शांति मिले. सतीश जी, आपकी कमी खलेगी."

बता दें कि सलमान ने सतीश शाह के साथ 'हम आपके हैं कौन', 'हम साथ-साथ हैं', 'हर दिल जो प्यार करेगा' और 'मुझसे शादी करोगी' जैसी कई फिल्मों में काम किया. एक्टर के इस मैसेज ने फैन्स के दिल को छू लिया. एक फैन ने लिखा, "एक शानदार जिंदगी शानदार यादें छोड़ जाती है. बहुत दुखद." दूसरे ने लिखा, "आप सचमुच एक महान व्यक्ति हैं - रेस्ट इन पीस."

सतीश शाह का अंतिम संस्कार रविवार को मुंबई में हुआ, जहां उनके परिवार और फिल्म इंडस्ट्री के कोस्टार्स उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए इकट्ठे हुए. सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने भी सोशल मीडिया पर सतीश के निधन पर शोक व्यक्त किया. उन्होंने अपने पर्सनल ब्लॉग में लिखा, "एक और दिन, एक और काम, एक और सन्नाटा. हममें से एक और का निधन हो गया है - सतीश शाह, एक यंग टैलेंट और बहुत कम उम्र में हमें छोड़कर चले गए."

उन्होंने आगे कहा, "उस पुरानी कहावत का पालन करना आसान है... 'लेकिन शो तो चलता ही रहना चाहिए'... और ऐसा ही होता है, जैसे जिंदगी चलती रहती है. हर दिन एक नया ऑप्शन... या जहां भी 'शो' हमें ले जाए... इसलिए... संकट, उदासी और निराशा में भी, सामान्यता और काम का व्यवहार कायम रहता है... लेकिन... सामान्यता का पीछा करना अनुचित नहीं है..."

Salman Khan, Satish Shah, Mumbai, Veteran Actor, Hum Aapke Hain Koun, Satish Shah Death
