सायरा बानो संग शूटिंग कर रहा था ये सुपरस्टार, एकदम से सेट पर आ गए दिलीप कुमार, डरके मारे एक्टर का हुआ ऐसा हाल

बॉलीवुड के महान अभिनेता दिलीप कुमार साहब को पूरा फिल्म जगत सम्मान देता था. उनकी एक्टिंग का हर कोई कायल था. बड़े-बड़े एक्टर तो दिलीप कुमार के सामने एक्टिंग करने तक से घबराते थे, क्योंकि उनकी एक्टिंग हर कोई काफी खास मानता था. ऐसी ही बॉलीवुड के सुपरस्टार थे जो दिलीप कुमार के सामने एक्टिंग करने से घबराते थे. इस एक्टर का नाम विनोद खन्ना है. दिलीप साहब विनोद को बहुत मानते-प्यार करते थे, लेकिन विनोद उनसे बहुत डरते थे. यह मजेदार बात खुद सायरा बानो ने सोशल मीडिया पर शेयर की है.

ये भी पढ़ें; वो सुपरस्टार जिसके पापा ने सिखाया फैंस का कैसे करना चाहिए सम्मान, बोले था आधी रात को भी आए तो झूककर सलाम करना

दिलीप कुमार से क्यों घबरा गए थे विनोद खन्ना

एक बार सायरा बानो और विनोद खन्ना फिल्म “आरोप” की शूटिंग कर रहे थे. उस दिन दिलीप साहब दिल्ली जाने से पहले सेट पर आने वाले थे. सायरा जी ने खुद उन्हें बुलाया था. जैसे ही दिलीप साहब सेट पर पहुंचे, विनोद खन्ना अचानक गायब हो गए. उस वक्त वह सायरा बानो और जॉनी वॉकर के साथ एक सीन की रिहर्सल कर रहे थे. डायरेक्टर ने असिस्टेंट्स को विनोद को ढूंढने भेजा. काफी देर बाद जब विनोद लौटे तो दिलीप साहब जा चुके थे. सायरा जी ने हंसते हुए पूछा, “अरे आप कहां चले गए थे?” विनोद खन्ना ने शरमाते हुए कहा, “आप क्या समझती हैं? जब सामने ‘अभिनय के शहंशाह' दिलीप साहब खड़े हों, तो मैं उनके सामने एक्टिंग कर पाऊंगा? मैं तो डर के मारे कांप जाता, इसलिए भाग गया!”

टॉप एक्टर थे विनोद खन्ना

विनोद खन्ना उस समय बॉलीवुड के टॉप हीरो थे. अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी सुपरहिट थी. करियर अपने पीक पर था, लेकिन अचानक उन्होंने फिल्में छोड़ दीं और ओशो के आश्रम चले गए. सायरा बानो ने उन्हें बहुत समझाया कि अभी करियर का सबसे अच्छा समय है, ऐसा मत करो. लेकिन विनोद ने अपनी मन की सुन ली. बाद में जब वे लौटे तो पहले जैसी सफलता दोबारा नहीं मिल पाई. दिलीप साहब जैसे दिग्गज के सामने डरना भी विनोद खन्ना की सादगी और सम्मान का सबूत था. आज भी फैंस इस पुरानी कहानी को पढ़कर मुस्कुराते हैं.