वो सुपरस्टार जिसके पापा ने सिखाया फैंस का कैसे करना चाहिए सम्मान, बोले था आधी रात को भी आए तो झूककर सलाम करना

कन्नड़ सुपरस्टार उपेन्द्र का दिल छू लेने वाला मैसेज सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. उन्होंने एक्टर्स को सलाह दी कि फैंस से मिलते वक्त कभी ज्यादा घमंड न करें. चाहे वो आधी रात ही क्यों न आ जाएं.

कन्नड़ स्टार उपेंद्र ने फिर साबित किया वाकई वो हैं रियल स्टार
नई दिल्ली:

कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के ‘रियल स्टार' उपेन्द्र एक बार फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं. वजह है उनका एक ऐसा मैसेज, जिसने फैंस और फिल्म लवर्स का दिल छू लिया है. वायरल हो रही पोस्ट में उपेन्द्र ने एक्टर्स को सलाह दी है कि फैंस के सामने कभी घमंड नहीं रखना चाहिए. क्योंकि वही स्टारडम की असली वजह हैं. ये पोस्ट कुछ ही घंटों में हजारों लाइक्स और लाखों व्यूज हासिल कर चुकी है. एंटरटेनमेंट की दुनिया में जहां अक्सर स्टार्स की फैन्स से दूरी की चर्चा होती है, वहीं उपेन्द्र की ये सादगी भरी सोच लोगों को बेहद रिफ्रेशिंग लग रही है.  

उपेन्द्र का वायरल मैसेज

वायरल पोस्ट में शेयर की गई उपेन्द्र की एक पुरानी तस्वीर ने सभी का ध्यान खींच लिया. नीला कुर्ता, थंब्स-अप और रेट्रो हीरो जैसा लुक. लेकिन असली चर्चा तस्वीर की नहीं, बल्कि कैप्शन की हो रही है. उसमें लिखा है कि उनके पिता ने सिखाया कि अगर कोई फैन रात 12 बजे भी आपके दरवाजे पर आ जाए, तो आपको उससे मिलना चाहिए. और झुक कर मिलना चाहिए. एक्टर्स को फैंस से मिलते वक्त अपना घमंड या स्टारडम और आराम छोड़ देना चाहिए. ये पोस्ट #AndhraKingTaluka हैशटैग के साथ शेयर की गई. जिससे साफ है कि उपेन्द्र का आंध्र प्रदेश में भी क्रेज तेजी से बढ़ रहा है.

तारीफ, मस्ती और थोड़ी बहस

इस पोस्ट पर फैंस का रिएक्शन भी देखने लायक रहा. एक फैन ने लिखा कि सच में, ऐसा कहने के लिए भी बड़ा दिल चाहिएय तेलुगु फैंस ने उन्हें फिर से ‘रियल स्टार' घोषित कर दिया. कुछ यूजर्स ने मजाक में ये भी लिखा कि बाकी स्टार्स को उपेन्द्र से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए. वहीं कुछ ने सिक्योरिटी और प्राइवेसी जैसी प्रैक्टिकल समस्याओं का भी जिक्र किया. लेकिन कुल मिलाकर एक बात साफ है. उपेन्द्र का ये मैसेज लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरा है. सोशल मीडिया पर उनका ये झुककर मिलो वाला फंडा फिलहाल खूब लाइक किया जा रहा है.

