स्टारडम में राजेश, अमिताभ को छोड़ा पीछे, करियर के पीक पर लिया सन्यास, बना ओशो का माली, बेटे ने दी है 800 करोड़ की फिल्म

विनोद खन्ना के बेटे हैं अक्षय खन्ना. इन दिनों अक्षय अपनी फिल्म को लेकर चर्चा में हैं. उनकी फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है.

इस एक्टर के बेटे ने दी है 800 करोड़ की फिल्म
नई दिल्ली:

विनोद खन्ना ने अपने फ़िल्मी सफर की शुरूआत 1968 में आई फिल्म "मन का मीत" से की,जिसमें उन्होंने एक विलेन का रोल प्ले किया था. कई फ़िल्मों में बढ़िया काम करने के बाद 1971 में उनकी पहली सोलो हीरो वाली फ़िल्म हम तुम और वो आयी.विनोद खन्ना हिंदी सिनेमा के उन चुनिंदा सितारों में से एक थे, जिनका सफर नेगेटिव रोल से हीरो बनने तक बेहद खास  रहा. उन्होंने न सिर्फ अपने शानदार अभिनय से दर्शकों के दिलों पर राज किया, बल्कि एक अलग पहचान भी बनाई.

विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर (अब पाकिस्तान) में एक पंजाबी परिवार में हुआ था. बंटवारे के वक्त परिवार बाद में भारत आकर मुंबई में बस गया. एक्टिंग में उनकी दिलचस्पी बचपन से ही थी. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक्टिंग को अपना करियर बनाने का फैसला किया. हालांकि उनके पिता शुरुआत में इसके खिलाफ थे, लेकिन बेटे की मेहनत और लगन को देख वह भी राजी हो गए और विनोद को अपना सपना पूरा करने का मौका दिया.

विनोद ने अपने लुक से उस दौर की हीरोइनों के बीच काफी मशहूर थे. साल 1971 में आई फिल्म 'मेरे अपने' में उन्हें पहली बार मुख्य भूमिका में देखा गया, जिससे उनकी लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ. यह फिल्म दर्शकों के बीच इतनी पसंद की गई कि विनोद खन्ना ने अपना नाम एक हीरो के तौर पर पक्का कर लिया. इसके बाद उनकी कई हिट फिल्में आईं, जैसे 'मेरा गांव मेरा देश', 'अमर अकबर एंथोनी', 'कुर्बानी', और 'दयावान'. इन फिल्मों ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ विलेन ही नहीं, बल्कि बेहतरीन हीरो भी हैं.

विनोद खन्ना की खास बात यह थी कि उन्होंने कभी खुद को स्टारडम में फंसने नहीं दिया. वे अपनी मेहनत और सादगी से हमेशा सबका दिल जीतते रहे. उन्होंने अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना और सुनील दत्त जैसे दिग्गजों के साथ काम किया, लेकिन अपनी अलग पहचान बनाई. 'अमर अकबर एंथोनी' और 'मुकद्दर का सिकंदर' जैसी फिल्मों में उनकी जोड़ी अमिताभ बच्चन के साथ दर्शकों की फेवरेट रही. उनका करियर इतना शानदार था कि 1980 के दशक में वे इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले अभिनेताओं में शामिल थे.

हालांकि स्टारडम के पीक पर उन्होंने बड़ा फैसला लिया. 1982 में वह अपने आध्यात्मिक गुरु ओशो की शरण में चले गए और फिल्मों से दूरी बना ली. करीब पांच साल बाद 1987 में फिल्म 'इंसाफ' से उन्होंने वापसी की, और फिर से दर्शकों के दिलों पर राज किया. विनोद खन्ना को उनके अभिनय के लिए कई पुरस्कार मिले. उनके अभिनय की तारीफ हर जगह हुई और फिल्मी जगत ने उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया. इसके अलावा, वह राजनीति में भी सक्रिय रहे और भाजपा के नेता के तौर पर कई बार लोकसभा चुनाव जीत चुके थे. 27 अप्रैल 2017 को विनोद खन्ना का निधन हो गया. कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन आज भी उनकी यादें और उनकी फिल्मों का जादू दर्शकों के दिलों में बसा हुआ है.

बेटे ने दी 800 करोड़ की फिल्म

विनोद खन्ना के बेटे हैं अक्षय खन्ना. इन दिनों अक्षय अपनी फिल्म को लेकर चर्चा में हैं. उनकी फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. आदित्य धर की इस फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन और राकेश बेदी अहम रोल में हैं. वहीं मानव गोहिल, दानिश पंडोर, सौम्या टंडन, गौरव गेरा और नवीन कौशिक सपोर्टिंग रोल में हैं. इस फिल्म में रहमान डकैत बने अक्षय खन्ना ने फैंस का दिल जीत लिया. हर तरफ उनके काम की खूब तारीफ हो रही है.

