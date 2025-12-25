अक्षय खन्ना की फिल्म के लिए जब पापा विनोद खन्ना ने की थी तगड़ी तैयारी, इन 3 शर्तों पर हुआ था एक्टर का डेब्यू

अक्षय खन्ना इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर' में रहमान डकैत के किरदार में शानदार अभिनय के लिए खूब तारीफें बटोर रहे हैं. उनकी संयमित और गहरी एक्टिंग हमेशा से दर्शकों को पसंद आती रही है, लेकिन उनके बॉलीवुड डेब्यू के पीछे की मेहनत और प्लानिंग के बारे में कम ही लोग जानते हैं. 1997 में मात्र 19 साल की उम्र में अक्षय ने 'हिमालय पुत्र' से फिल्मी दुनिया में कदम रखा. उनके पिता, दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना ने बेटे को सबसे मजबूत शुरुआत देने के लिए पूरी तैयारी की. उन्होंने बेहतरीन टीम चुनी ताकि फिल्म सफल हो.

कैसे ही तैयारी

डायरेक्टर पंकज पाराशर ने एक इंटरव्यू में बताया कि विनोद खन्ना ने खुद उन्हें फोन करके फिल्म डायरेक्ट करने का ऑफर दिया. पंकज ने सिद्धार्थ कन्नन से बातचीत में कहा, "विनोद जी ने कहा कि यह एक लव स्टोरी होगी और कुछ शर्तें हैं – अनु मलिक संगीत देंगे और हनी ईरानी स्क्रिप्ट लिखेंगी. मैंने तुरंत हां कह दी." पंकज ने आगे बताया कि अक्षय की एक्टिंग देखकर वे हैरान रह गए, हालांकि हिंदी में थोड़ी दिक्कत थी. "अक्षय ज्यादा हिंदी नहीं बोलते थे, अंग्रेजी में सोचते थे, लेकिन वे एक अभिनेता हैं. पहली रीडिंग में ही पता चल गया कि वे कमाल के हैं. सिर्फ 19 साल की उम्र में इतना अच्छा परफॉर्मेंस!"

धुरंधर के बारे में

हिंदी सुधारने के लिए पंकज ने अक्षय को सलाह दी. अक्षय ने डिक्शन टीचर रखा और मेहनत की. विनोद खन्ना शूटिंग में सुझाव देते थे, लेकिन कभी दखल नहीं देते. अगर स्क्रिप्ट राइटर या डायरेक्टर सहमत नहीं होते, तो वे मान जाते. वे हमेशा संगीत सिटिंग्स में मौजूद रहते.'धुरंधर' में अक्षय के अलावा रणवीर सिंह, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और सारा अर्जुन मुख्य भूमिकाओं में हैं. आदित्य धर निर्देशित यह स्पाई थ्रिलर 5 दिसंबर को रिलीज हुई और अब तक विश्व स्तर पर 960 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा चुकी है. यह 2025 की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन गई है.

