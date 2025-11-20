विज्ञापन

जब जैकी श्रॉफ की शर्ट पहन बीच पर दौड़ रही थीं उर्मिला मातोंडकर...30 साल पुराना वीडियो बना आइकॉनिक सीन

रंगीला के तीस साल पूरे हो रहे हैं. इस मौके पर ये फिल्म दोबारा रिलीज हो रही है. इससे पहले एनडीटीवी से खास बातचीत में राम गोपाल वर्मा ने फिल्म से जुड़ा बिहाइंड द सीन किस्सा सुनाया.

Read Time: 3 mins
Share
जब जैकी श्रॉफ की शर्ट पहन बीच पर दौड़ रही थीं उर्मिला मातोंडकर...30 साल पुराना वीडियो बना आइकॉनिक सीन
कैसे आइकॉनिक बना रंगीला का वो सीन?
Social Media
नई दिल्ली:

फिल्मी दुनिया में कई ऐसे किस्से होते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है. कई बार सेट पर हुई छोटी-छोटी गलतियां और खामियां ही आगे चलकर यादगार सीन बन जाती हैं. ऐसा ही एक किस्सा जुड़ा है 1995 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘रंगीला' से. ‘रंगीला' का वह मशहूर सीन जिसमें उर्मिला मातोंडकर समुद्र किनारे दौड़ती नजर आती हैं, दर्शकों की यादों में आज भी ताजा है पर इस सीन के पीछे की दिलचस्प कहानी बहुत कम लोगों को पता है. एनडीटीवी के साथ खास बातचीत में फिल्म के निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने यह राज खोला.

“जैकी ने अपनी टी-शर्ट उतारकर उर्मिला को दे दी ” - राम गोपाल वर्मा

राम गोपाल वर्मा ने बताया, “उर्मिला के उस सीन के लिए जो कॉस्ट्यूम बनाया गया था, वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया. तभी जैकी श्रॉफ ने अपनी टी-शर्ट उतारी और उर्मिला को दे दी और फिर उर्मिला उसी टी-शर्ट में समुद्र किनारे दौड़ रही थीं. अजीब बात यह है कि वही सीन फिल्म के सबसे आइकॉनिक शॉट्स में से एक बन गया और उस वजह से मनीष को भी बहुत नाम मिला. मैं यह नहीं कह रहा कि मनीष ने बाकी फिल्म में शानदार काम नहीं किया. उन्होंने पूरी फिल्म में कमाल का काम किया है. लेकिन ऐसी चीजें भी फिल्मों में हो जाती हैं… हां, बिल्कुल.”

ऐसा पहली बार नहीं: ‘दीवार' में भी एक गलती बनी स्टाइल

‘रंगीला' का यह उदाहरण अकेला नहीं है. फिल्म ‘दीवार' में भी कुछ ऐसा ही हुआ था. दर्शकों ने ध्यान दिया होगा कि अमिताभ बच्चन ने उस फिल्म में अक्सर अपनी शर्ट को नीचे की ओर गांठ बांध रखी थी. असल में हुआ यह था कि अमिताभ बच्चन के लिए जो शर्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने दी थी, वह लंबी निकल आई. न तो समय था कि दूसरी शर्ट लाई जाए और न ही उसे सुधारने का. ऐसे में बच्चन साहब ने शर्ट में गांठ बांधकर सीन शूट कर लिया और फिर वही लुक उनके किरदार की पहचान बन गया. एक ऐसा स्टाइल जिसे दर्शक आज भी नहीं भूल पाए.

फिल्मों की दुनिया में कई बार अनचाही स्थितियां ही सिनेमा का सबसे यादगार हिस्सा बन जाती हैं. ‘रंगीला' और ‘दीवार' इसका बेहतरीन उदाहरण हैं. जहां एक साधारण-सी गलती आइकॉनिक बन गई और हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rangeela, Rangeela Movie, Rangeela Movie Trivia, Rangeela Cast, Urmila Matondkar, Jackie Shroff, Ram Gopal Verma, RGV Movies
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com