उर्मिला मातोंडकर ने रिक्रिएट किया आइकॉनिक मर्लिन मुनरो फ्लाइंग स्कर्ट पोज, उड़ती हुई ड्रेस में कराया फोटोशूट

बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने कैमरों के लिए पोज़ देते हुए आइकॉनिक मर्लिन मुनरो के फ्लाइंग-स्कर्ट पोज़ रिक्रिएट किया. उर्मिला ने इंस्टाग्राम पर यह तस्वीर शेयर की, जिसमें वह आइसी ब्लू आउटफिट में चार्म और कॉन्फिडेंस के साथ क्लासिक पोज़ देती दिख रही हैं. इसके साथ उन्होंने देसी टच जोड़ा. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "उफ्फ फेमस #merlynmonroepose... हॉलीवुड की इस लेजेंड के आइकॉनिक फ्लाइंग-स्कर्ट पोज़ की बात करें तो यह 1955 की फिल्म द सेवन ईयर इच में मुनरो ने किया था. यह सीन न्यूयॉर्क सिटी की एक सड़क पर सबवे ग्रेट के ऊपर शूट किया गया था, जिसमें नीचे सबवे से आ रही हवा के झोंके से मुनरो की ड्रेस ऊपर की ओर उड़ती हुई दिख रही है. यह ग्लैमर, सेक्स अपील और पॉप कल्चर का एक हमेशा रहने वाला सिंबल बन गया.

बता दें कि उर्मिला की 1995 की ब्लॉकबस्टर फिल्म “रंगीला” हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तीन दशक पूरे करने के बाद बड़े पर्दे पर वापसी के लिए पूरी तरह तैयार है. राम गोपाल वर्मा के डायरेक्शन में बनी रंगीला मिली के एक मशहूर एक्टर बनने के सपने के इर्द-गिर्द घूमती है, लेकिन इसमें कई मुश्किलें आईं. जब एक मशहूर एक्टर राज कमल और उसके बचपन के दोस्त मुन्ना दोनों को उससे प्यार हो गया. फिल्म में आमिर खान और जैकी श्रॉफ भी हैं. उर्मिला ने 1977 की फिल्म कर्म से बतौर चाइल्ड एक्टर डेब्यू किया था. उन्हें मासूम से पहचान मिली, जिसके बाद वह कुछ और फिल्मों में भी दिखीं.

1987 में एक टीनएज गर्ल के तौर पर उन्होंने फिल्म डकैत में काम किया, जिसमें उन्होंने सनी देओल की बहन का रोल किया था. उन्होंने पहला लीड रोल मलयालम फिल्म चाणक्य में किया और उसके बाद हिंदी सिनेमा में नरसिम्हा में उन्होंने बतौर हीरोइन डेब्यू किया. इसके बाद वह जुदाई, सत्या, दिल्लगी, खूबसूरत, जंगल, कौन, प्यार तूने क्या किया, भूत, एक हसीना थी, तहज़ीब, पिंजर, मैंने गांधी को नहीं मारा और बस एक पल जैसी फिल्मों में नजर आईं. फिल्मों में एक्टिंग के अलावा, उन्होंने झलक दिखला जा और DID सुपर मॉम्स जैसे कई डांस रियलिटी शो में टैलेंट जज के तौर पर काम किया है.