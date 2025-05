जब पापा धर्मेंद्र के आगे सनी देओल ने दिखाया ढाई किलो के हाथ का दम, सलमान खान ने किया दूध का दूध पानी का पानी

बॉलीवुड फिल्मों के कुछ डायलॉग ऐसे हैं, जो हमें मुंह जुबानी याद होते हैं. कुछ डायलॉग्स को सुनते से ही हम एक्टर को गैस कर लेते हैं, जैसे ढाई किलो का हाथ सुनते से ही जेहन में सबसे पहला नाम सनी देओल का आता हैं, जिन्होंने अपनी फिल्म में ढाई किलो का हाथ वाला डायलॉग बोला था. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सनी देओल का हाथ असल में कितने किलो का हैं? चलिए आज हम आपको दिखाते हैं ऐसा वीडियो, जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि सनी देओल का हाथ ढाई किलो का है या उससे ज्यादा.



जब सलमान के शो में पहुंचे सनी पाजी और धर्मेंद्र

ट्विटर (X) पर राहुल गुप्ता नाम से बने हैंडल पर सलमान खान के शो 10 का दम शो का एक वीडियो पोस्ट किया गया है. इसमें सनी देओल और धर्मेंद्र भी शो का हिस्सा बनने के लिए आए हैं. इस दौरान सलमान खान तराजू बुलवाके सच में सनी देओल के हाथ को नापते हैं और सवाल भी पूछते हैं कि कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि सनी देओल का हाथ वाकई ढाई किलो का है? जिसका जवाब सनी देओल 70% तो धर्मेंद्र 96% देते हैं, लेकिन जब असल में सनी देओल का हाथ तौला गया, तो यह ढाई किलो से बहुत ज्यादा निकला. सोशल मीडिया पर सनी देओल का ये थ्रोबैक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा हैं और हजारों लोगों से लाइक कर चुके हैं.



#SunnyDeol's 2.5 kg hand is so famous that everyone wants to weigh his hand



Here is the video 👇



in which #SalmanKhan called for a scale on his show and weighed Sunny Deol's hand in front of thousands of audience



and #SunnyDeol's hand turned out to be more than 2.5 kg 🔥 pic.twitter.com/ze6PWf0fw1