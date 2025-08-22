विज्ञापन

VIDEO: बिग बॉस 19 के प्रीमियर से पहले घर के बाहर दिखा गाड़ियों का काफिला, फैंस बोले- कोई पॉलिटिशियन आ रहा क्या?

24 अगस्त को होने वाले बिग बॉस 19 के भव्य प्रीमियर से पहले ही यह शो सुर्खियों में है. फिल्म सिटी से सामने आए एक वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है और फैन्स की उत्सुकता कई गुना बढ़ा दी है.

बिग बॉस 19 के घर के बाहर दिखा गाड़ियों का काफिला
नई दिल्ली:

24 अगस्त को होने वाले बिग बॉस 19 के भव्य प्रीमियर से पहले ही यह शो सुर्खियों में है. फिल्म सिटी से सामने आए एक वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है और फैन्स की उत्सुकता कई गुना बढ़ा दी है. इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि काले रंग की गाड़ियों का काफिला, जिसमें एक लाल बत्ती वाली एम्बैसडर कार भी शामिल है, भारी सुरक्षा घेरे के साथ सीधे बिग बॉस 19 सेट में प्रवेश करता है. जैसे ही व्लॉगर इसे रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, सुरक्षाकर्मी तुरंत कैमरे के सामने आकर उसे रोकते हैं. इस क्लिप ने फैन्स के बीच अटकलों का दौर शुरू कर दिया है.

कुछ का मानना है कि यह किसी बॉलीवुड ए-लिस्टर की सरप्राइज एंट्री हो सकती है. वहीं कई यूजर्स का दावा है कि इस बार शो में किसी बहुत बड़े राजनीतिक शख्सियत की एंट्री होने वाली है, जो बिग बॉस के इतिहास में पहली बार होगा.

हालांकि शो के मेकर्स और चैनल की तरफ से अभी तक किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. लेकिन इस एक वायरल वीडियो ने ही सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल बना दिया है कि फैन्स शो के शुरू होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. इतना ही नहीं, ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर कौन है वो शख्स, जो बिग बॉस हाउस में एंट्री लेने वाला है? स्पष्ट है कि इस बार का ड्रामा स्क्रीन पर आने से पहले ही शुरू हो चुका है. आपको बता दें कि बिग बॉस 19 का प्रीमियर 24 अगस्त को होगा.

