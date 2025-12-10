विज्ञापन

जब धर्मेंद्र से नाराज हो गए थे शत्रुघ्न सिन्हा, कहा था- शोले का मेरा रोल अमिताभ को दे दिया...

शोले में मशहूर जय और वीरू के रोल में धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन का एक अलग ही फैनबेस है. इस फिल्म में उन्होंने दोस्ती का अलग ही मिसाल  पेश किया.

नई दिल्ली:

शोले में मशहूर जय और वीरू के रोल में धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन का एक अलग ही फैनबेस है. इस फिल्म में उन्होंने दोस्ती का अलग ही मिसाल  पेश किया. कई मौकों पर, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र दोनों ने बताया है कि कैसे धर्मेंद्र ने शोले में जय के रोल के लिए बिग बी का नाम रिकमेंड किया था. एक पुरानी बातचीत में धर्मेंद्र ने यह भी बताया था कि जय के रोल के लिए उनके चुनाव से शत्रुघ्न सिन्हा बहुत नाराज़ हुए थे और इस पर उनसे भिड़ गए थे.

धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा ने बड़े पर्दे पर कई बार साथ काम किया, ब्लैकमेल, दोस्त, गंगा तेरे देश में, शहज़ादे और ताकत जैसी फिल्मों में दोनों साथ दिखे थे. हालांकि, एक बातचीत में धर्मेंद्र ने एक बार बताया था कि कैसे शत्रुघ्न सिन्हा ने उनसे भिड़ गए थे, जब उन्होंने रमेश सिप्पी की शोले में जय के रोल के लिए अमिताभ बच्चन का नाम रिकमेंड किया था.

धर्मेंद्र ने कहा, "मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन जब अमिताभ ने खुद इस बारे में बात करना शुरू किया है, तो मैं मानूंगा. हां, मैंने उन्हें यह रोल दिलाया. अमिताभ इस रोल के लिए मेरे पास आए थे. नहीं तो, यह शत्रुघ्न सिन्हा को मिल रहा था."

उन्होंने आगे कहा, "जब शत्रु को पता चला, तो वह मेरे पास आया और कहा, 'पाजी, आपने मेरा रोल उसे दे दिया.' जिस पर मैंने जवाब दिया, 'मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं. अमिताभ पहले मेरे पास आए थे, तो मैंने सोचा कि यह उन्हें दे दूं.'

इस घटना को याद करते हुए, शत्रुघ्न सिन्हा ने भी सुभाष के झा के साथ बातचीत में अपने विचार शेयर किए, "हम शोले भी साथ में करते, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था. ऐसे एक्टर के साथ काम करना हमेशा अच्छा लगता है जिसमें किसी से बेहतर होने की भावना न हो. धर्मेंद्र बहुत कॉन्फिडेंट इंसान और आर्टिस्ट हैं. उन्होंने कभी दूसरे एक्टर के रोल की लालच नहीं की, कभी कॉम्पिटिशन वाले गेम में शामिल नहीं हुए."

