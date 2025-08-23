विज्ञापन

जब ड्रेस छोटी होने पर सलमान खान ने अपनी हीरोइन को ओढ़ा दिया था कंबल,  एक्ट्रेस ने किया खुलासा 

डेज़ी शाह ने हाल ही में खुलासा किया कि "रेस 3" और "जय हो" में उनके साथ काम कर चुके सलमान खान  मानते हैं कि "महिलाएं ढकी हुई होने पर ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं."

नई दिल्ली:

डेज़ी शाह ने हाल ही में खुलासा किया कि "रेस 3" और "जय हो" में उनके साथ काम कर चुके सलमान खान  मानते हैं कि "महिलाएं ढकी हुई होने पर ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं." हॉटरफ्लाई को दिए एक इंटरव्यू में, डेज़ी शाह ने बताया कि कैसे सलमान खान अपने सेट पर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाते हैं. उन्होंने कहा कि सलमान नहीं मानते कि उनकी फिल्मों में महिलाओं को "शोपीस" के तौर पर दिखाया जाना चाहिए. उन्होंने आगे कहा, "उनके लिए, लड़की जितनी ढकी रहेगी, उतना ही ज़्यादा सुंदर दिखेगी."

सलमान खान अपनी फिल्मों के सेट पर महिलाओं के पहनावे को लेकर सख़्त माने जाते हैं. उनके साथ काम कर चुके लोगों के अनुसार, महिला क्रू मेंबर्स से शालीन कपड़े पहनने की उम्मीद की जाती है, और यह नियम उनके साथ काम करने वाली महिलाओं पर भी लागू होता है. उन्हें "केयरिंग" कहते हुए, डेज़ी ने अपनी पहली फिल्म "जय हो" के एक किस्से को याद किया. उन्होंने बताया कि एक खास सीन में सलमान को उनकी ड्रेस "अजीब" लगी और उन्होंने उन्हें कंबल ओढ़ने का सुझाव दिया.

"मुझे एक ही ड्रेस पहननी थी... यह सीन सुबह का था, जब मैं अभी-अभी उठी थी. उन्हें मेरी ड्रेस थोड़ी अजीब लगी, इसलिए उन्होंने कहा, उसे कंबल ओढ़ा दो," उन्होंने कहा.डेज़ी ने बताया कि वह ड्रेस एक गाने के सीक्वेंस के लिए थी, लेकिन "उनके हिसाब से, वह नाइट ड्रेस थोड़ी छोटी थी."

यह पहली बार नहीं है जब महिलाओं के पहनावे को लेकर सलमान खान के नज़रिए की बात की गई हो. 2023 में, पलक तिवारी ने खुलासा किया था कि वह अपने सेट पर शालीन कपड़ों को लेकर बहुत सजग रहते थे. सिद्धार्थ कन्नन से बात करते हुए उन्होंने कहा, "जब मैं सलमान सर के साथ 'अंतिम' में काम कर रही थी, तो सलमान सर का एक नियम था, 'मेरे सेट पर हर लड़की, नेकलाइन यहीं होनी चाहिए. सभी लड़कियों को ढका हुआ होना चाहिए, अच्छी और सभ्य लड़कियों की तरह.'
 

