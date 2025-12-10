Dhurandhar के हीरो रणवीर सिंह भी निकले को- स्टार Akshaye Khanna के फैन, पुरानी वीडियो में जमकर तारीफ करते आए नजर

अक्षय खन्ना लाइमलाइट में हैं. फैंस आदित्य धर की फिल्म धुरंधर में उनकी शानदार परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे हैं. अब कई पुरानी क्लिप्स और उनका अंडररेटेड चार्म सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं कि वह हमेशा से एक बेहतरीन एक्टर रहे हैं. एक पुरानी क्लिप सामने आई है, वह तब की है, जब रणवीर सिंह पहली बार अपने अब धुरंधर को-स्टार अक्षय खन्ना के साथ से एक राउंडटेबल पर मिले थे. वह दिल चाहता है में उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ करते दिख रहे हैं.
जर्नलिस्ट राजीव मसंद के 2019 एक्टर्स राउंडटेबल में अक्षय खन्ना, रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, आयुष्मान खुराना और विजय वर्मा के साथ दिखे. बातचीत राजीव मसंद के अक्षय खन्ना की तारीफ करने से शुरू हुई, जो एक बड़े बदलाव के दौरान इंडस्ट्री में आए थे. मसंद ने कहा, "अक्षय, आप शायद ग्रुप में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं. आप दूसरों से ज़्यादा समय से फ़िल्मों में काम कर रहे हैं. असल में आपने तब शुरू किया, जब हिंदी सिनेमा एक बहुत ही रोमांचक बदलाव से गुज़र रहा था - एक पूरा टेक्टोनिक बदलाव. और आपकी फ़िल्म दिल चाहता है, असल में उसका मार्कर थी." रणवीर सिंह ने तुरंत दिल चाहता है के सबसे आइकॉनिक गानों में से एक, कैसी है यह रट गाना शुरू कर दिया. रणवीर सिंह ने कहा, "मैं ज़रूर बताना चाहूंगा, इसने हिंदी फ़िल्मों के सिंटैक्स के तौर पर लैंडस्केप को बदल दिया."जब राजीव मसंद ने पूछा कि उन्हें कब एहसास हुआ कि दिल चाहता है ग्राउंडब्रेकिंग होने वाली है, तो अक्षय खन्ना ने जवाब दिया कि "इसका अंदाज़ा हो जाता है."
अक्षय ने आगे कहा, "हां, आपको इसका मतलब समझ आ गया होगा, बिल्कुल. राइटिंग बहुत अच्छी और बहुत फ्रेश थी, और फरहान बस कमाल के थे. मुझे लगता है कि दिल चाहता है का क्रेडिट पूरी तरह से उन्हें जाता है. मुझे नहीं पता कि उन्होंने दूसरी क्यों नहीं बनाई."
रणवीर सिंह ने कहा, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगती है, वह है एक एक्टर के तौर पर दिल चाहता है जैसी फ़िल्म में काम करना. कुछ ऐसा जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि पहले कभी नहीं बनी. अक्षय खन्ना ने यह कहकर बात खत्म की कि वह फ़िल्म में आमिर का किरदार आकाश निभाना चाहते थे, लेकिन आखिरकार डायरेक्टर फरहान अख्तर के फैसले को मान गए.
