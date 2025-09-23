विज्ञापन

जब इस एक्ट्रेस ने जड़ दिया था शाहरुख खान को थप्पड़, कैमरे के सामने छा गई थी खामोशी

प्रिय गिल ने फिल्म जोश की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान को जोरदार थप्पड़ मारा था. इस किस्से को याद करते हुए उन्होंने बताया कि उस वक्त पूरा सेट सन्न रह गया और डायरेक्टर तक कट बोलना भूल गए. जानिए क्या हुआ था उस सीन के बाद.

शाहरुख को पड़ा ऐसा थप्पड़ कि सेट पर छा गई खामोशी
बॉलीवुड में शाहरुख खान को किंग ऑफ रोमांस कहा जाता है. उनके रोमांटिक अंदाज पर लाखों फैंस दिल हार बैठते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई एक्ट्रेस कैमरे के सामने उन्हें थप्पड़ जड़ दे और वो भी पूरी ताकत से? जी हां. ऐसा हुआ था फिल्म जोश की शूटिंग के दौरान, जब एक्ट्रेस प्रिया गिल को किंग खान पर हाथ उठाना पड़ा. उस पल को प्रिया आज भी अपने करियर का सबसे शर्मिंदगी भरा और न भूलने वाला किस्सा मानती हैं. दिलचस्प बात ये है कि इस एक सीन ने पूरे सेट का माहौल बदल दिया था.

'ओह माय गॉड... मैंने सच में मार दिया'

प्रिया गिल ने एक पुराने इंटरव्यू में खुलासा किया कि जोश की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर मंसूर खान बार-बार कह रहे थे कि थप्पड़ में गुस्सा नहीं दिख रहा. कई रीटेक्स के बाद शाहरुख ने खुद कहा- 'हिट मी… हिट मी'. और फिर प्रिया ने पूरी ताकत से थप्पड़ जड़ दिया. जैसे ही थप्पड़ पड़ा, पूरा सेट सन्न रह गया.

थप्पड़ जड़ते ही छा गई खामोशी

थप्पड़ के तुरंत बाद कुछ सेकंड्स तक किसी की आवाज नहीं आई. न कोई हंसा, न कोई बोला. कैमरा चलता रहा और डायरेक्टर तक कट बोलना भूल गए. उसी वक्त कैमरामैन ने मजाक में कहा- 'अब लड़कियां तुमसे नफरत करेंगी क्योंकि तुमने शाहरुख को थप्पड़ मारा है'.  प्रिया के लिए ये पल हमेशा यादगार बन गया.

दबाव में क्यों बिगड़ जाता है बैलेंस

काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट अंजली गुरसाने बताती हैं कि परफॉर्मेंस प्रेशर में इंसान का दिमाग ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो किसी खतरे से घिरा हो. भले ही असली खतरा न हो, लेकिन शरीर का कंट्रोल बिगड़ जाता है. यही वजह है कि कई बार इंसान घबराहट में ओवर-रिएक्ट कर देता है या खुद को दोष देने लगता है.

जब आइडल सामने खड़ा हो तो कॉन्फिडेंस क्यों हिल जाता है

गुरसाने के मुताबिक जब हम अपने आइडल या किसी बड़े स्टार के सामने आते हैं तो दिमाग एक तरह का स्टेटस गैप बना लेता है. हमें लगता है कि सामने वाला हमसे कहीं ऊपर है और हम उस जगह के लायक नहीं हैं. यही सोच इंसान को नर्वस बना देती है. प्रिया गिल भी उसी स्थिति से गुजर रही थीं. उनके सामने सिर्फ शाहरुख खान नहीं थे, बल्कि पूरी टीम, डायरेक्टर और कैमरे की नज़रें थीं. ऐसे में उनका झिझकना और घबराना लाजमी था.

