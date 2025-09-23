विज्ञापन

मां सुपरस्टार और पिता बॉलीवुड का मशहूर प्रोड्यूसर, फिर भी ई-रिक्शा चला रही ये एक्ट्रेस, वीडियो देख हैरान हुआ लोग

बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की शूटिंग के दौरान कलाकारों की मस्ती अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.

Read Time: 3 mins
Share
मां सुपरस्टार और पिता बॉलीवुड का मशहूर प्रोड्यूसर, फिर भी ई-रिक्शा चला रही ये एक्ट्रेस, वीडियो देख हैरान हुआ लोग
जान्हवी बनीं मनीष पॉल की रिक्शा ड्राइवर
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की शूटिंग के दौरान कलाकारों की मस्ती अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. मंगलवार को अभिनेता और होस्ट मनीष पॉल ने फिल्म के सेट से एक मजेदार बीटीएस (बिहाइंड द सीन) वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जिसमें जान्हवी कपूर उन्हें रिक्शा में बैठाकर खुद ड्राइव करती नजर आ रही हैं. वीडियो में मनीष पॉल पीछे बैठे हुए मजाक में कहते हैं, ''भाई, मैं महंगा आदमी हूं. रिक्शा ड्राइवर नया रखा है मैंने.'' 

ये भी पढ़ें: रिया चक्रवर्ती ने जेल में किया था नागिन डांस, सुशांत सिंह राजपूत मामले में जमानत पर यूं मनाई थी खुशी

जान्हवी कपूर भी पूरे मजे के साथ रिक्शा चलाती नजर आ रही हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए मनीष ने कैप्शन में लिखा, "कुकू की सवारी भी अपग्रेड हो गई… ड्राइवर है खुद तुलसी कुमारी! हाहाहा! क्या मस्ती की हमने शूटिंग के दौरान. पीछे वाला ऑटो वरुण धवन चला रहे थे." मनीष की इस पोस्ट पर जान्हवी ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी और कमेंट किया, 'बेस्ट रिक्शा ड्राइवर.' एक यूजर उपासना बोरा ने मजाकिया अंदाज में कमेंट में लिखा, 'तुम किस हॉस्पिटल में एडमिट हो?' वहीं एक और यूजर ने मनीष से वरुण का ऑटो चलाते हुए वीडियो मांग लिया.

इससे पहले भी वरुण धवन ने फिल्म के सेट से एक मजेदार वीडियो शेयर किया था, जिसमें जान्हवी कपूर बिस्तर पर लेटे हुए मेकअप करवा रही थीं. वीडियो में वह अपने ही गाने 'बिजूरिया' का डांस स्टेप करती दिखीं. वरुण ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, "मेरी तुलसी परफेक्ट है."

ड्रामा, रोमांस और कॉमेडी से भरपूर फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का निर्देशन शशांक खेतान ने किया है. फिल्म में वरुण 'सनी' का किरदार निभा रहे हैं. वहीं जान्हवी कपूर 'तुलसी कुमारी' की भूमिका में हैं. इनके अलावा फिल्म में सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ, अक्षय ओबेरॉय और मनीष पॉल भी नजर आएंगे. फिल्म की कहानी एक दिलचस्प लव ट्रायंगल पर आधारित है, जिसमें सनी को तुलसी से प्यार हो जाता है, लेकिन अनन्या नाम की लड़की सनी को पसंद करती है. वहीं, विक्रम नाम का लड़का तुलसी को चाहता है लेकिन अनन्या की ओर भी आकर्षित हो जाता है.'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Janhvi Kapoor, Actress Janhvi Kapoor, Sridevi, Varun Dhawan, Manish Paul
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com