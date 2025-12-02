‘मैं चाहता तो किसी को सुर्खियां बटोरने नहीं देता...’, अमिताभ बच्चन के स्टारडम पर धर्मेंद्र ने क्यों कही थी ये बात

हिंदी सिनेमा के ‘ही मैन' कहे जाने एक्टर धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं हैं. 24 नवंबर 2025 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. उनका दाह संस्कार बहुत ही जल्बाजी में कर दिया गया. जिसमें हेमा मालिनी, सनी देओल और बॉबी देओल समेत परिवार के सभी सदस्य शामिल हुए और बॉलीवुड के सभी स्टार भी नजर आए. अब धरम पाजी हमारे बीच नहीं हैं लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें, उनके चाहने वालों के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगी. धर्मेंद्र के जाने के बाद उनकी कई तस्वीरें और इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें कहीं वो कलाकारों संग अपनी दोस्ती के कसीदे पढ़ते नजर आ रहे हैं, तो कहीं पर्दे के पीछे के दिलचस्प किस्से सुनाते नजर आ रहे हैं.

धर्मेंद्र को इस बात से होती थी घुटन

धर्मेंद्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने अजीज दोस्त अमिताभ बच्चन के बारे में बात कर रहे हैं. वीडियो में धर्मेंद्र कहते हैं ‘ मैंने देखा जब राजेश खन्ना आए थे तो वो सुपरस्टार बने, लेकिन मैंने इसके लिए कोई ज्यादा भाग दौड़ नहीं की. फिर अमिताभ बच्चन आए...तो आहिस्ता-आहिस्ता ये बीमारी बढ़नी शुरू हुई. उस समय मेरी फिल्में भी हिट हो रही थीं. मैं अगर चाहता तो किसी को किसी भी अखबार की सुर्खियां बटोरने नहीं देता, लेकिन मैं चाहता नहीं था मुझे रैट रेस से घुटन होती है'.

#Dharmendra once said that “if I wanted, no one could have surpassed me.”

And honestly, that feels absolutely true.



If Dharmendra didn't want it, Amitabh Bachchan wouldn't have gotten Sholay.

That was the actual level of his stardom.



At that time, he had back-to-back hits, but… pic.twitter.com/wmIfFOtzYM — CineAlpha (@CineAlpha1) December 1, 2025

शोले की दोस्ती है मिसाल

अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र साल 1975 में फिल्म ‘शोले' में नजर आए थे. 50 साल पहले बनी इस फिल्म ने लोगों के दिलों पर ऐसी छाप छोड़ी जो आजतक धुंधली नहीं हो पाई है. आज भी जब असल जिंदगी में दोस्ती की मिसाल दी जाती है तो जय-वीरू का जिक्र जरूर किया जाता है.

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म?

89 साल की उम्र में भी धर्मेंद्र फिल्मी दुनिया में लगातार काम कर रहे थे. साल 2023 में एक्टर रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में नजर आए थे. इस फिल्म में उन्होंने शबाना आजमी के साथ एक किसिंग सीन दिया था जिसने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. इसके बाद एक्टर शाहिद कपूर और कृति सेनन की फिल्म ‘तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' में दिखाई दिए. अब एक्टर अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्या नंदा का फिल्म ‘इक्कीस' में नजर आएंगे. फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होगी.