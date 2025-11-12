जब धर्मेंद्र ने बॉबी देओल को 'देओल्स डांस नहीं कर सकते' का टैग हटाने की ज़िम्मेदारी सौंपी, बताया था- खुद से सनी से बेहतर डांसर...

बॉलीवुड के दिग्गज सुपरस्टार धर्मेंद्र अपने अभिनय और एक बेहतरीन इंसान होने के अलावा अपने बेहतरीन डांसिंग स्किल्स के लिए भी जाने जाते हैं. उनके द्वारा अपने अंदाज़ में किए गए कुछ डांस स्टेप्स, चाहे कितने भी अजीब या मज़ेदार क्यों न हों, दशकों से फैंस के पसंदीदा हुक स्टेप्स बन गए हैं. धर्मेंद्र और उनके बड़े बेटे सनी को हमेशा से ही फैंस और इंडस्ट्री के लोगों द्वारा 'नॉन-डांसिंग स्टार' कहा जाता रहा है. लेहरन इंडिया को दिए एक पुराने इंटरव्यू में, अभिनेता ने यह कहते हुए सुना था कि वह कैसे चाहते हैं कि उनके छोटे बेटे बॉबी देओल 'देओल्स डांस नहीं करते' का टैग हटा दें. कहा, "बॉबी बहुत अच्छे डांसर हैं. मैंने उनसे कहा है कि आपको 'देओल्स डांस नहीं करते' का टैग हटाना होगा, और बॉबी ने ऐसा करने में बहुत अच्छा काम किया है." उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि बॉबी, उनके या सनी देओल के विपरीत, बहुत अच्छा डांस कर सकते हैं.

बॉबी देओल की पहली फिल्म बरसात के बारे में भी बात करते नज़र आए थे. उन्होंने कहा, "जब बरसात रिलीज़ होने में काफ़ी देर हो गई, तो मैं परेशान था. मैं बेचैन हो गया था. कहानी से लेकर पटकथा तक और बाकी चीज़ों में कुछ न कुछ समस्याएं ज़रूर आईं, लेकिन अब जब फिल्म रिलीज़ हो गई है, तो सब कुछ सार्थक है. बॉबी और ट्विंकल ने कमाल का काम किया है. ऐसा लग ही नहीं रहा कि यह उनकी पहली फिल्म है."

धर्मेंद्र ने यह भी बताया कि उन्हें अपने बड़े बेटे सनी देओल पर कितना गर्व है, जिन्होंने अपनी मेहनत और योग्यता से इतना नाम और शोहरत हासिल की है. इस बारे में बात करते हुए, उन्होंने बताया कि कैसे उनके दोनों बेटे, सनी और बॉबी, बिल्कुल उनकी तरह ही हैं. "मैं एक फाइटर हूं, और उसी तरह मेरा बेटा सनी भी एक फाइटर है और बॉबी भी. मुझे लगता है कि 'जीत' एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है."

उन्होंने आगे कहा, "उन्हें (सनी और बॉबी को) सबसे पहले स्टार किड होने का ठप्पा हटाना होगा और मैं जानता हूं कि यह कितना मुश्किल है, लेकिन मुझे गर्व है कि सनी ने ऐसा किया है और अपनी योग्यता के दम पर पुरस्कार जीते हैं." इंटरव्यू के दौरान, सनी के बेटे करण देओल, जो उस समय छोटे थे, अपने दादा की गोद में बैठे नज़र आए.

