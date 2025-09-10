जब अरबपति बॉयफ्रेंड ने दीपिका पादुकोण से कहा- डिनर का बिल भरो, एक्ट्रेस हो गई थीं शर्मिंदा, खत्म कर लिया रिश्ता

दीपिका पादुकोण और सिद्धार्थ माल्या का रिश्ता एक समय में खूब चर्चा में था. इन दिनों ने कथित तौर पर एक दूसरे को साल 2011 में डेट किया था. हालांकि दीपिका पादुकोण और सिद्धार्थ माल्या का रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चल सका था. ब्रेकअप के बाद एक्ट्रेस ने सिद्धार्थ माल्या के बर्ताव को बेहद घिनौना बताया था. इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स के साथ बातचीत में दीपिका पादुकोण ने कहा, “मैंने इस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हाल ही में सिद्धार्थ का व्यवहार बहुत खराब रहा. आखिरी बार जब हम डिनर डेट पर मिले, तो उन्होंने मुझसे बिल चुकाने के लिए कहा. यह मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी भरा था. मेरे पास रिश्ता खत्म करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि अब इस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं था.”

इसके जवाब में सिद्धार्थ माल्या ने दीपिका पादुकोण को “पागल औरत” कहा. सिद्धार्थ ने कहा, “दीपिका एक पागल औरत हैं. मैंने उनसे कहा था कि जब मेरे पिता का कर्ज चुक जाएगा और सरकार उन्हें रिहा कर देगी, तब मैं उनके पैसे लौटा दूंगा, लेकिन वह समझने को तैयार ही नहीं थीं. वह भूल गईं कि मैंने उन्हें महंगे हीरे, लग्जरी बैग दिए और उनकी छुट्टियों पर खूब खर्च किया. मैंने उनके दोस्तों के लिए पार्टियों का आयोजन भी किया.”

वहीं बात करें दीपिका पादुकोण की तो उन्होंने और रणवीर सिंह ने बेटी दुआ का 8 सितंबर को उसका पहला जन्मदिन मनाया. इस खास मौके पर दीपिका ने अपनी बेटी के लिए चॉकलेट केक बनाया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर केक की तस्वीर शेयर की, जिसमें एक मोमबत्ती सजी थी. दीपिका ने लिखा, “मेरा प्यार जताने का तरीका? अपनी बेटी के पहले जन्मदिन के लिए केक बनाना!” यह पल उनके लिए बेहद खास था.