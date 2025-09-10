इमरान हाशमी की आवारापन 2 होगी हिट, इस डायरेक्टर ने पहले ही कर दी भविष्यवाणी, एक्टर के बारे में कह डाली ये बात

इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन सुपरहिट साबित हुई थी. इस फिल्म में इमरान हाशमी ने अपनी एक्टिंग से सभी को इंप्रेस कर दिया था. अब इमरान हाशमी इस फिल्म का दूसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं और आए दिन इसे लेकर अपडेट सामने आते रहते हैं. आवारापन 2 को लेकर एक और अपडेट सामने आया है. फिल्म की स्टारकास्ट को लेकर अपडेट आया है. इमरान हाशमी के साथ फिल्म में दिशा पाटनी को कास्ट कर लिया गया है. इमरान हाशमी की फिल्म को अभी रिलीज होने में टाइम है और एक डायरेक्टर ने पहले ही इसके हिट होने की भविष्यवाणी कर दी है. ये डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि संजय गुप्ता हैं.

I wish more actors would work like Emraan Hashmi.

The way he has made AWARAPAN 2 happen.

From getting it scripted to casting Disha Patani. All the right moves.

And Mukesh Bhatt will give it a KILLER SOUNDTRACK.@emraanhashmi @BilalS158 — Sanjay Gupta (@_SanjayGupta) September 10, 2025

संजय ने की इमरान की तारीफ

संजय गुप्ता के साथ इमरान हाशमी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं. संजय गुप्ता और इमरान हाशमी ने मुंबई सागा में काम किया था. इमरान हाशमी की तारीफ करते हुए संजय ने लिखा- मैं उम्मीद करता हूं कि इमरान हाशमी की तरह और भी एक्टर्स काम करें. जिस तरह से वो आवारापन 2 बना रहे हैं. स्क्रिप्ट लिखने के लेकर दिशा पाटनी को कास्ट करने तक. हर एक मूव एकदम सही है और मुकेश भट्ट इसे किलर साउंडट्रैक देने वाला है.

