जब इस फिल्म के लिए बॉबी देओल को पीनी पड़ी थी सच में सिगरेट, हुई भी बंपर हिट, ना ये एनिमल ना ही आश्रम

फिल्मी दुनिया ऐसी मायावी है कि यहां किसी की कोई जिद नहीं टिक पाती. फिर वो चाहें कोई आउटसाइडर हो या फिर कोई नेपो किड हो. सबको एक्टिंग की खातिर या स्टोरी की डिमांड पर कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ता है जो उनके उसूलों के खिलाफ हो सकता है. बॉबी देओल को भी अपनी एक फिल्म के लिए अपनी आदत को बदलना पड़ा था. धर्मेंद्र के दोनों बेटों की लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी है. जिसमें कोई ऐब शामिल नहीं है. पर जब बात फिल्म सीन को रियल बनाने की आई तो बॉबी देओल को वो करना पड़ा जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी. उसका नतीजा ये हुआ कि फिल्म सुपर डुपर हिट रही.

बॉबी को सच में पीनी पड़ी सिगरेट

बॉबी देओल की इमेज हमेशा से एक सॉफ्ट और क्लीन लाइफस्टाइल वाले एक्टर की रही है. सेट पर भी उन्होंने कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया. लेकिन सोल्जर मूवी की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर के मुताबिक कुछ महत्वपूर्ण सीन इतने रियल लगने चाहिए थे कि उन्हें सच में सिगरेट पीनी पड़ी. बॉबी ने पहले मना किया, लेकिन बाद में कहानी की जरूरत समझकर उन्होंने इसे मान लिया. हालांकि उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और शूट के बाद तुरंत पानी पीकर खुद को नॉर्मल किया. बताया जाता है कि सनी और बॉबी दोनों भाई रियल लाइफ में भी सिगरेट नहीं पीते हैं.

फिल्म बनी सुपरहिट

1998 में रिलीज सोल्जर उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल रही. थ्रिल, एक्शन और ट्विस्ट से भरी इस फिल्म में बॉबी देओल की स्टाइल, डांस और एक्शन सीन ने दर्शकों का दिल जीत लिया. प्रीति जिंटा के साथ उनकी जोड़ी भी खूब पसंद की गई. दिलचस्प बात ये है कि स्क्रीन पर सिगरेट का इस्तेमाल उनके किरदार को शार्प और इंटेंस दिखाने के लिए किया गया था. वो कोशिश पूरी तरह कामयाब भी हुई.