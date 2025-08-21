सलमान से रणवीर सिंह तक, आर्यन खान की‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में दिखेंगे 7 कैमियो, जानें कहां और कब देख पाएंगे सीरीज

विज्ञापन

आर्यन खान की बैड्स ऑफ बॉलीवुड में 7 कैमियो दिखने वाले हैं, जिसमें रणवीर सिंह से लेकर सुपरस्टार सलमान खान नजर आएंगे. 

कब और कहां रिलीज होगी आर्यन खान की वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड
नई दिल्ली:

बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की नेटफ्लिक्स सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का प्रीव्यू आज एक बड़े इवेंट में लॉन्च हो गया. इस सीरीज से वो फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने जा रहे हैं. हालांकि, वे एक्टर नहीं बल्कि एक निर्देशक के रूप में इस सीरीज से डेब्यू करने जा रहे हैं. किंग खान के फैंस इसका इंतजार काफी दिनों से कर रहे थे. मुंबई में हुए एक बड़े समारोह में इसे लॉन्च किया गया. इस दौरान वहां पर शाहरुख खान, बॉबी देओल, गौरी खान सहित बॉलीवुड के कई सितारे पहुंचे. वहीं सोशल मीडिया पर फिल्म का पहला प्रीव्यू भी दिखाया गया, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इसमें  आर्यन खान के जेल टाइम, करण जौहर की गालियां और शाहरुख खान की स्टारडम तक की जर्नी देखने को मिल रही है. 

आर्यन खान की सीरीज की बात करें तो यह बॉलीवुड पर एक व्यंग्य है, जिसमें रोमांस से लेकर एक्शन तक, हर चीज पर व्यंग्य किया गया है. इसका ट्रेलर शेयर करते हुए नेटफ्लिक्स ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, ''बहुत हार्ड और बहुत दिल से भी. बैड्स ऑफ बॉलीवुड 18 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर.'' 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का प्रीव्यू शाहरुख के वॉइस ओवर से शुरू होता है, जिसमें वे कहते हैं कि सपनों का शहर हर किसी के लिए नहीं होता. इसके बाद लक्ष्य लालवानी की एंट्री होती है, जो एक बहुत बड़े स्टार हैं. वो सबसे आगे निकलना चाहते हैं. साथ में हैं राघव जुयाल, जो उनके दोस्त का रोल प्ले कर रहे हैं. इसी के साथ ही बॉबी देओल भी हैं, जो इसमें एक बड़े सुपरस्टार की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं. इसमें गाली-गलौज भी है जिसे म्यूट कर दिया गया है. लास्ट में सलमान खान और रणवीर सिंह को भी दिखाया जाता है. 

कुल मिलाकर एक ऐसी सीरीज जो फिल्म इंडस्ट्री की सच्चाई को उजागर करने जा रही है. इसे नेटफ्लिक्स पर 18 सितंबर को रिलीज किया जाएगा. इसके लॉन्च इवेंट में आर्यन खान ने अपनी मां गौरी खान को शो को प्रोड्यूस करने के लिए थैंक्स कहा. कहा जा रहा है कि इसमें शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, करण जौहर और कई अन्य कलाकारों के भी कैमियो होंगे. प्रीव्यू के लॉन्च से पहले बॉबी देओल ने भी अपने इंस्टाग्राम पर इसका एक पोस्टर शेयर किया था. उसी के साथ ये भी पता चला था कि इसमें वो भी अहम किरदार निभाते दिखाई देंगे.

