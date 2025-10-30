विज्ञापन

2026 और 2027 में सनी देओल को नहीं दे पाएगा कोई भी टक्कर, रिलीज होंगी ये 10 फिल्में, एक में तो हनुमान बनेंगे सनी पाजी

आने वाले समय में भी सनी देओल कई फिल्मों में नजर आएंगे. आने वाले सालों में सनी देओल की एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज होने वाली हैं. तो आइए जानते हैं सनी देओल की आने वाली 10 फिल्मों के बारे में.

Read Time: 4 mins
Share
2026 और 2027 में सनी देओल को नहीं दे पाएगा कोई भी टक्कर, रिलीज होंगी ये 10 फिल्में, एक में तो हनुमान बनेंगे सनी पाजी
सनी देओल की अगली 10 फिल्में तैयार, तारा सिंह का जोश फिर चढ़ेगा परदे पर
नई दिल्ली:

90 के दशक में अपने गुस्से और दमदार डायलॉग्स से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले सनी देओल एक बार फिर छा गए हैं. साल 2023 में रिलीज हुई ‘गदर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दिया था और सनी देओल का तारा सिंह वाला अंदाज फिर लोगों के सिर चढ़कर बोला. इसके बाद वो ‘जाट' में दिखे, जो एक और हिट फिल्म साबित हुई. अब आने वाले सालों में सनी देओल की कई बड़ी फिल्में लाइन में हैं, जो एक्शन, इमोशन और देशभक्ति से भरी होंगी.

ये भी पढ़ें: रामायण, हनुमान और महावतार नरसिम्हा के अब आ रही है महाकाली, मेकर्स ने इस हीरोइन पर लगाया बड़ा दांव

1. बॉर्डर 2

रिलीज डेट: 22 जनवरी 2026

अनुराग सिंह के निर्देशन में बन रही 'बॉर्डर 2' सनी देओल के फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं. 1997 की सुपरहिट 'बॉर्डर' का ये सीक्वल है जिसमें सनी फिर से अपने आइकॉनिक किरदार में नजर आएंगे. इस बार उनके साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे नए चेहरे भी होंगे.

2. गबरू

रिलीज डेट: 13 मार्च 2026

‘गबरू' में सनी देओल एक इमोशनल रोल में नजर आने वाले हैं. फिल्म का निर्देशन शशांक उदापुरकर कर रहे हैं और इसे सनी के करियर की सबसे संवेदनशील कहानियों में से एक माना जा रहा है. इसमें सनी का एक ऐसा रूप दिखेगा जिसे दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखा.

3. रामायण – पार्ट 1

रिलीज डेट: दिवाली 2026

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही ‘रामायण' में सनी देओल भगवान हनुमान की भूमिका निभाएंगे. फिल्म में रणबीर कपूर राम के किरदार में, साई पल्लवी सीता के रूप में और यश रावण के किरदार में नजर आएंगे. भव्य सेट और शानदार विजुअल्स के साथ ये फिल्म एक मेगा प्रोजेक्ट है.

4. लाहौर 1947

रिलीज डेट: 2026 (तारीख तय नहीं)

राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बन रही ‘लाहौर 1947' आजादी के वक्त भारत-पाकिस्तान के बंटवारे की कहानी पर आधारित है. इस फिल्म में सनी देओल एक ऐसे शख्स के किरदार में दिखेंगे जो देश, परिवार और अपने फर्ज के बीच फंसा है. देशभक्ति और इमोशन दोनों का जबरदस्त मिक्सचर देखने को मिलेगा.

5. बाप

रिलीज डेट: 2026 (तारीख तय नहीं)

‘बाप' एक्शन से भरपूर फिल्म है जिसमें सनी देओल के साथ संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ नजर आएंगे. विवेक सिंह चौहान के निर्देशन में बनी ये फिल्म 80 और 90 के दशक के एक्शन स्टाइल को आज के जमाने के टच के साथ प्रेजेंट करेगी.

6. सूर्या

रिलीज डेट: 2026 (तारीख तय नहीं)

‘सूर्या' एक मलयालम फिल्म ‘जोसेफ' का हिंदी रीमेक है. इसमें सनी देओल एक पुलिस अफसर के रोल में नजर आएंगे जो अपने अतीत की गलतियों और सिस्टम की सच्चाइयों से जूझ रहा है. 

7. रामायण – पार्ट 2

रिलीज डेट: दिवाली 2027

‘रामायण पार्ट 1' के बाद इस फिल्म में भी सनी देओल भगवान हनुमान के किरदार में नजर आएंगे. ये फिल्म इंटरनेशनल लेवल पर मल्टी-लिंगुअल रिलीज होगी और इसे भारत की सबसे बड़ी फिल्मों में गिना जा रहा है.

8. कोल किंग

रिलीज डेट: तय नहीं

‘गदर 2' के बाद सनी देओल और अनिल शर्मा की जोड़ी फिर से वापसी कर रही है. ‘कोल किंग' कोयला माफिया और अंडरवर्ल्ड की दुनिया पर आधारित है. इस फिल्म में सनी का एक्शन, इमोशन और रौबदार लुक फिर दर्शकों को दीवाना बना देगा.

9. गदर 3

रिलीज डेट: तय नहीं

‘गदर 3' का ऐलान अभी बाकी है लेकिन चर्चा जोरों पर है. फिल्म में सनी देओल एक बार फिर तारा सिंह के किरदार में लौटेंगे. देशभक्ति, इमोशन और परिवार की ताकत इस फिल्म का केंद्र बिंदु होगी.

10. जाट 2

रिलीज डेट: तय नहीं

‘जाट' की सफलता के बाद इसका सीक्वल भी तैयार हो रहा है. फिल्म को राजकुमार संतोषी डायरेक्ट करेंगे. इसमें सनी देओल एक जिद्दी और बेखौफ किरदार में नजर आएंगे जो समाज के खिलाफ खड़ा होता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sunny Deol, Border 2, Gabru, Ramayana Part 1, Lahore 1947
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com