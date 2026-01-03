विज्ञापन

जब अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की इस हरकत पर बुरी तरह भड़क गए थे अमिताभ बच्चन, लगाया चीटिंग का आरोप

अमिताभ बच्चन के शो केबीसी 13 का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसमें वो अक्षय कुमार और कटरीना कैफ के साथ एक प्रैंक करते दिख रहे हैं.

जब अक्षय और कैटरीना की इस हरकत पर बुरी तरह भड़क गए थे अमिताभ बच्चन

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन यूं तो काफी संजीदा किस्म के शख्सियत हैं, लेकिन अपने शो ‘कौन बनेगा करोड़पति' में वो हर गेस्ट से काफी सहजता से मिलते हैं और उन्हें कम्फर्टेबल फील करवाते हैं फिर चाहें वो आम इंसान हों या कोई सेलेब्रिटी. लेकिन एक बार बिग बी ने शो में कटरीना कैफ के साथ कुछ ऐसा किया जिससे उनकी हालत खराब हो गई और वो बुरी तरह घबरा गईं. 

अक्षय कुमार ने की थी चीटिंग

दरअसल, अक्षय कुमार, रोहित शेट्टी और कैटरीना कैफ अपनी फिल्म ‘सूर्यवंशी' प्रमोट करने केबीसी 13 के मंच पर पहुंचे थे. हल्की-फुल्की बातचीत करने के बाद अमिताभ ने सवाल पूछना शुरू किए. इस दौरान एक सवाल पर अक्षय ने कटरीना कैफ को कुछ इशारा किया जो करते हुए बिग बी ने देख लिया और इस बात से वो नाराज हो गए. बिग बी ने सख्त लहजे में दोनों से कहा कि वो गेम के दौरान कोई इशारा नहीं कर सकते. अक्षय ने उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, कि उन्होंने कोई इशारा नहीं किया, लेकिन बिग बी नहीं माने और गुस्से में उठकर वहां से चले गए.

फिर हुआ ये...

आगे वीडियो में दिख रहा है कि अमिताभ बच्चन के बाद अक्षय कुमार भी वहां से उठकर चले गए और दोनों बातें करने लगे. वो डिस्कस करते हैं कि कैसे कटरीना कैफ उनके प्रैंक से परेशान हो रही है. इस दौरान रोहित शेट्टी कटरीना को और डरा देते हैं कि उन्होंने आजतक बिग बी को इस अंदाज में नहीं देखा, वो गुस्सा नहीं हैं, लेकिन शायद अपसेट हैं. 20 साल से ये शो चल रहा है आज तक ऐसा नहीं हुआ. हालांकि ये पूरा प्रैंक बहुत देर तक नहीं चलता और थोड़ी देर में ही अक्षय और अमिताभ हंसते हुए आते हैं और कटरीना को चिढ़ाते हैं. केबीसी का ये फनी वीडियो इतना साल बाद ही सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता है.

