धुरंधर की दहाड़ से डरे अक्षय कुमार, 'धुरंधर 2' की वजह से टाली अपनी इस फिल्म की रिलीज डेट

'धुरंधर' 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल की यह फिल्म एक महीने से लगातार कमाई कर रही है.

नई दिल्ली:

'धुरंधर' 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल की यह फिल्म एक महीने से लगातार कमाई कर रही है. वहीं अब दर्शक 'धुरंधर 2' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हैं. वहीं रिलीज से पहले 'धुरंधर 2'कई एक्टर और फिल्में डर के मारे दूर भाग रही हैं. अब ने भी इस फिल्म के मुकाबले से दूरी बना ली है. अक्षय कुमार की लंबे समय से इंतजार की जा रही हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' की रिलीज में थोड़ी देरी हो गई है. 

कब रिलीज होगी भूत बंगला

यह फिल्म निर्देशक प्रियदर्शन के साथ अक्षय की 14 साल बाद वापसी है, लेकिन अब इसे अप्रैल 2026 की तय तारीख से आगे बढ़ाया जा रहा है. NDTV से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, फिल्म के निर्माताओं ने इसे 2 अप्रैल 2026 की जगह बाद में रिलीज करने का फैसला किया है. वजह है 'धुरंधर 2' से सीधी टक्कर से बचना, जो 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में आएगी. 'धुरंधर' के पहले पार्ट ने जबरदस्त कमाई की थी. भारत में इसने 800 करोड़ रुपये से ज्यादा का नेट कलेक्शन किया और दुनिया भर में 1200 करोड़ रुपये पार कर लिए. इस एक्शन-पैट्रियॉटिक फ्रेंचाइजी की सफलता को देखते हुए सीक्वल के हफ्तों तक स्क्रीन्स और दर्शकों पर कब्जा जमाने की उम्मीद है.

भूत बंगला के बारे में

ऐसे में 'भूत बंगला' के निर्माता चाहते हैं कि उनकी फैमिली ऑडियंस वाली फिल्म को पूरा मौका मिले. फिल्म की कहानी 1950 के दशक से आज तक के समय में फैली हुई है, जिसमें लोककथाओं, डर और हंसी का मजेदार मिश्रण है. इससे अक्षय और प्रियदर्शन ने पहले कई क्लासिक फिल्में दी हैं. इस पोस्टपोनमेंट को कोई झटका नहीं, बल्कि समझदारी भरा कदम माना जा रहा है. नई रिलीज डेट की आधिकारिक घोषणा जल्द ही होने वाली है. 'धुरंधर 2' की कहानी पहले पार्ट से सीधे जुड़ी है. इसमें भारतीय जासूस हमजा पाकिस्तान के अपराधी नेटवर्क में घुसपैठ करता है, जो 26/11 जैसे आतंकी साजिशों से जुड़े हैं. हमजा का निशाना मेजर इकबाल उर्फ बड़े साहब (अर्जुन रामपाल) होता है. गैंगवार और जासूसी के हाई-स्टेक एक्शन से भरपूर यह सीक्वल दर्शकों को बांधे रखेगा.
 

