विज्ञापन

मार्शल आर्ट्स सिखाते थे अक्षय कुमार, कमाते थे महीने के 3,500, स्टूडेंट की एक सलाह से बदली किस्मत, आज नेटवर्थ...

अक्षय कुमार ने एक बार अपने डेब्यू के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि कैसे एक अचानक मिले मौके ने उनकी ज़िंदगी बदल दी.

Read Time: 2 mins
Share
मार्शल आर्ट्स सिखाते थे अक्षय कुमार, कमाते थे महीने के 3,500, स्टूडेंट की एक सलाह से बदली किस्मत, आज नेटवर्थ...
मार्शल आर्ट्स सिखाते थे अक्षय कुमार
नई दिल्ली:

अक्षय कुमार ने एक बार अपने डेब्यू के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि कैसे एक अचानक मिले मौके ने उनकी ज़िंदगी बदल दी. लेहरेन टीवी के साथ एक पुराने इंटरव्यू में, ‘एयरलिफ्ट' एक्टर ने बताया कि फिल्मों में आने से पहले, उन्होंने मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम किया, जब तक कि उनके एक स्टूडेंट ने उन्हें मॉडलिंग करने का सुझाव नहीं दिया. अक्षय ने याद किया कि उनके पहले मॉडलिंग असाइनमेंट से उन्हें Rs 3,500 मिले थे — लगभग उतने ही जितने उन्होंने पूरे एक महीने की टीचिंग में कमाए थे. उन्होंने कहा कि उस पल ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनकी दिलचस्पी जगाई और आखिरकार उन्हें बॉलीवुड तक ले गया, जहां “बाकी सब इतिहास है.”

अपने सफ़र के बारे में बताते हुए अक्षय ने कहा, “मैं मार्शल आर्ट्स सिखाता था. मेरा एक स्टूडेंट मेरे पास आया और बोला सर, आप मॉडलिंग क्यों नहीं करते? आपकी हाइट, बॉडी, फिज़ीक तो है. आप इसके लिए ट्राई क्यों नहीं करते? मुझे नहीं पता था कि मॉडलिंग क्या होती है. मैंने कहा, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसने कहा, एक फ़ोटो खींचो और मुझे दे दो. तो मैंने पहली बार एक फ़ोटो खींची, मैंने ऐसे पोज़ दिया और मैंने उसे दे दी और उसके लगभग 2-3 हफ़्ते के अंदर मुझे एक असाइनमेंट मिल गया.”

“और उस असाइनमेंट में, मुझे लगभग Rs. 3500 मिलते थे और जो काम मैं एक महीने करता था, उसके मुझे सिर्फ़ Rs. 4000 मिलते थे . यह 2 घंटे, सिर्फ़ एक पोज़ में खड़े रहने के मिले थे. Rs. 3000-Rs. 3500 मिलने पर मुझे कुछ अजीब लगा. फिर मैं इस लाइन की तरफ़ अट्रैक्ट हुआ. फिर मैंने फ़िल्मों में मॉडलिंग शुरू कर दी.

“खिलाड़ी कुमार” के नाम से मशहूर अक्षय कुमार ने तीन दशकों से ज़्यादा का शानदार करियर बनाया है. 150 से ज़्यादा फ़िल्मों में काम करने के बाद, उन्हें कई अवॉर्ड मिले हैं, जिसमें दो नेशनल फ़िल्म अवॉर्ड भी शामिल हैं. 2009 में, सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत के चौथे सबसे बड़े सिविलियन अवॉर्ड पद्म श्री से सम्मानित किया गया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Akshay Kumar, Akshay Kumar  age, Akshay Kumar News, Akshay Kumar News In Hindi, Akshay Kumar Latest Film
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com