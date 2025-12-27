विज्ञापन

अक्षय कुमार के बेटे के स्टाइल नहीं शर्मीली मुस्कान ने जीता फैंस का दिल, इक्कीस की स्क्रीनिंग पर आरव का अंदाज बना सुर्खियां

बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की जितनी हर साल फिल्में रिलीज होती हैं उसका उल्टा उतना ही उनके बच्चे इंडस्ट्री से दूर रहते हैं. अक्षय के बेटे आरव पैपराजी से भी दूर ही रहते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
अक्षय कुमार के बेटे के स्टाइल नहीं शर्मीली मुस्कान ने जीता फैंस का दिल, इक्कीस की स्क्रीनिंग पर आरव का अंदाज बना सुर्खियां
इक्कीस की स्क्रीनिंग पर कैमरे से बचते दिखे आरव

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं. वो आए दिन कहीं न कहीं स्पॉट होते रहते हैं. उनकी फोटोज और वीडियो वायरल होती रहती हैं. जहां अक्षय सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं वहीं उनकी फैमिली इन सबसे दूर रहना ही पसंद करती है. अक्षय के दोनों ही बच्चे इंडस्ट्री से दूर रहना पसंद करते हैं वो किसी पार्टी का किसी इवेंट में नजर नहीं आते हैं. खासकर उनके बेटे आरव. आरव सोशल मीडिया से लेकर पैपराजी तक सभी से डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं. आरव का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कैमरे से बचने की कोशिश कर रहे हैं.

वायरल हुआ आरव का वीडियो

वायरल हो रहा वीडियो फिल्म इक्कीस की स्क्रीनिंग का है जिसमें आरव की बुआ अलका भाटिया की बेटी सिमर भाटिया नजर आने वाली हैं. कजिन सिमर की फिल्म की स्क्रीनिंग पर आरव पहुंचे थे. वायरल हो रहे वीडियो में स्क्रीनिंग के बाद आरव कार में पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं. पैपराजी उन्हें अपने कैमरे में कैप्चर कर लेते हैं मगर वो किसी के लिए पोज नहीं देते हैं. कार में आरव के बाद सिमर और अलका भी आकर बैठ जाती हैं. आरव का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

फैंस ने किए कमेंट

आरव के इस वीडियो पर फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा-कितना हैंडसम लग रहा है. वहीं दूसरे ने लिखा- बिल्कुल अपनी मां पर गया है. आरव के लुक की बात करें तो उन्होंने डेनिम के साथ स्ट्राइप टी-शर्ट और जैकेट पहनी हुई है. वो इस दौरान स्माइल करते हुए नजर आए. आरव की स्माइल फैंस को बहुत क्यूट लग रही है.

इक्कीस की बात करें तो इसमें सिमर भाटिया के साथ अगस्त्य नंदा अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. इस फिल्म में धर्मेंद्र भी नजर आएंगे. ये उनकी आखिरी फिल्म है जिसे देखकर उनके फैंस खूब इमोशनल होने वाले हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Akshay Kumar, Akshay Kumar Son Aarav, Ikkis, Ikkis Screening
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com