फ्लॉप हुए तो आशिकी 3 से इस डायरेक्टर को परिवार ने ही कर दिया था आउट, अब दी 50 करोड़ में 570 करोड़ी फिल्म

सैयारा के बाद से मोहित सूरी हर जगह छा गए हैं. इस फिल्म ने उनका करियर बदलकर रख दिया है. उन्हें आशिकी 3 से निकाल दिया था.

आशिकी 3 से हटाए गए मोहित सूरी फ्लॉप फिल्मों ने डाला असर
फिल्ममेकर मोहित सूरी ने हाल ही में सैयारा फिल्म बनाई है और लंबे समय के बाद हिट फिल्मों से वापसी की है. सैयारा उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक है. मोहित ने बताया कि को आशिकी की तीसरी फिल्म की तैयारी कर रहे थे और उस समय उनकी खराब परफॉर्मेंस के कारण उन्हें फिल्म से हटा दिया गया था. उन्होंने कहा कि उनके मन में किसी के लिए यहां तक कि अपने परिवार के लिए भी, कोई दुर्भावना नहीं है, और वह खुद से बहुत निराश थे कि उन्होंने आलोचकों को अपने ऊपर हावी होने दिया. बता दें सैयारा ने दुनिया भर में 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है.

आशिकी 3 लिख रहे थे

यूट्यूब पर शुभांकर मिश्रा को दिए इंटरव्यू में मोहित ने बताया कि वो आशिकी 3 को डायरेक्ट करने के इरादे से लिख रहे थे, लेकिन स्टूडियो स्क्रिप्ट में सुधार के लिए उनका इंतजार नहीं करना चाहता था. उन्होंने एक अलग दिशा में जाने का फैसला किया और अनुराग बसु को इसमें शामिल किया. मोहित ने कहा कि उनका यह फैसला उस समय उनकी कम सफलता के कारण हो सकता है. उन्होंने मलंग और एक विलेन रिटर्न्स जैसी फिल्मों का निर्देशन किया था. उन्होंने कहा कि उस दौरान वो बस दबाव में टूट रहे थे और दूसरों की सलाह पर ध्यान दे रहे थे. जब आप निराश हों तो कभी किसी की बात न सुनें, क्योंकि वे आपको और नीचे धकेल दें.

फ्लॉप फिल्मों और देरी के चलते आशिकी 3 से बाहर

उन्होंने आगे कहा- जब आप 20 साल से काम कर रहे हों और आपकी फिल्म फ्लॉप हो जाए, तो डर यही होता है कि आपका सबसे अच्छा समय बीत चुका है. और सच कहूं तो लोगों ने पहले ही यह कहना शुरू कर दिया था।. आशिकी 3 के बारे में पूछे जाने पर मोहित ने कहा- उन्होंने मेरे बिना फिल्म बनाने का फैसला किया, ये सच है. ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं हुआ (एक विलेन 2 फ्लॉप हुई) बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि वे मेरा इंतजार नहीं करना चाहते थे ये मेरा अपना परिवार था जो इंतज़ार करने को तैयार नहीं था. और मैं उन्हें दोष नहीं देता, क्योंकि यह एक बिजनेस है. लेकिन, किसी भी चीज से ज़्यादा, मैं उन्हें गलत साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं खुद को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा था.

गौरतलब है कि मोहित सूरी की लेटेस्ट फिल्म सैयारा साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई है, जिसने 50 करोड़ के बजट में 570 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन हासिल किया. वहीं अहान पांडे और अनीत पड्डा की जोड़ी को हिट बना दिया. 

Mohit Suri, Aashiqui 3
