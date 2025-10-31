विज्ञापन

50 साल के अजय देवगन ने जब 21 साल छोटी हीरोइन संग ऑनस्क्रीन किया था रोमांस, हंस-हंसकर लोटपोट हो गए थे लोग, फिल्म ने कमाए 143 करोड़

फिल्म की कहानी, कॉमेडी और इमोशनल मोमेंट्स ने इसे सिर्फ रोमांटिक कॉमेडी नहीं बल्कि एक रिलेटेबल फैमिली एंटरटेनर बना दिया था. जिसके चलते फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 143 करोड़ की शानदार कमाई कर डाली

बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन जब एक्शन नहीं बल्कि रोमांस मोड में आते हैं, तो दर्शक उन्हें नए अंदाज में देखने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं. साल 2019 में रिलीज हुई ‘दे दे प्यार दे' ने ऐसा ही कमाल किया था. इस फिल्म में 50 साल के अजय ने 21 साल छोटी रकुल प्रीत सिंह के साथ रोमांस किया. और दर्शक उनकी इस जोड़ी को देखकर हंस-हंसकर लोटपोट हो गए. फिल्म की कहानी, कॉमेडी और इमोशनल मोमेंट्स ने इसे सिर्फ रोमांटिक कॉमेडी नहीं बल्कि एक रिलेटेबल फैमिली एंटरटेनर बना दिया था. जिसके चलते फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 143 करोड़ की शानदार कमाई कर डाली

उम्र का फासला, लेकिन दिलों की दूरी नहीं

‘दे दे प्यार दे' की कहानी आशीष मेहरा (अजय देवगन) की है. जो 50 साल का तलाकशुदा शख्स है. जो लंदन में बस चुका है और जिंदगी को मजे में जी रहा है. वहीं उसकी मुलाकात होती है 26 साल की चुलबुली आयशा (रकुल प्रीत सिंह) से. जिससे वो प्यार करने लगता है. कहानी तब दिलचस्प होती है जब अशीष अपनी गर्लफ्रेंड को भारत लेकर आता है और सामने होती है उसकी एक्स वाइफ मंजू (तब्बू). इसके बाद शुरू होता है रिश्तों, इमोशन्स और ह्यूमर का ऐसा रोलरकोस्टर जो दर्शकों को शुरू से अंत तक बांधे रखता है. दरअसल जब यह फिल्म रिलीज हुई थी तो अजय देवगन 50 साल के और रकुल प्रीत सिंह 29 साल की थीं. 

हंसी, इमोशन और जबरदस्त परफॉर्मेंस

अजय देवगन ने इस फिल्म में अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग और नेचुरल एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया. रकुल प्रीत सिंह ने अपनी एनर्जी और चार्म से स्क्रीन पर ताजगी भर दी. जबकि तब्बू ने अपनी परफॉर्मेंस से हर सीन में गहराई जोड़ दी. फिल्म के डायलॉग्स, सिचुएशन्स और बैकग्राउंड म्यूजिक सबने मिलकर इसे एंटरटेनमेंट से भरपूर बना दिया. अकीव अली के निर्देशन में बनी ‘दे दे प्यार दे' ने साबित किया कि प्यार उम्र देखकर नहीं, दिल से किया जाता है. यही वजह है कि यह फिल्म आज भी लोगों के चेहरों पर मुस्कान ले आती है.

