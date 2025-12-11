धुरंधर, छावा और कांतारा को जाएंगे भूल, एक बार देख जो देख ली यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखी गई हिंदी डब एक्शन फिल्म

यूट्यूब पर एक फिल्म है जो सबसे ज्यादा देखी गई फिल्मों की फेहरिस्त में नंबर वन पर आती है. ये फेहरिस्त हिंदी डब मूवी की है. इस धुरंधर एक्शन फिल्म को मुफ्त में यूट्यूब पर देखा जा सकता है. ये ऐसी फिल्म है अगर इसको देखा तो छावा, कातंरा और धुरंधर सबको भूल जाएंगे. साउथ को लेकर लोगों में क्रेज अभी का नहीं है बल्कि बहुत पुराना है. पहले इन फिल्मों के हिंदी डब्ड वर्जन टीवी या यूट्यूब पर आते थे जिन्हें लोग बहुत देखते थे. एक ऐसी ही फिल्म है जिसके मिलियन में यूट्यूब पर व्यूज हैं. हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो रकुल प्रीत सिंह और बेल्लमकोंडा श्रीनिवास की फिल्म 'जय जानकी नायक' है जिसे हिंदी में खूंखार नाम दिया गया है. इस फिल्म के यूट्यूब पर एक बार व्यूज देख लेंगे तो आप चौंक जाएंगे.

ये है कहानी

'जय जानकी नायक' की कहानी की बात करें तो इसमें गगन और स्वीटी को एक-दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन उसके पिता को गगन पसंद नहीं होता, इसलिए उन्हें अलग होना पड़ता है. एक दिन गुंडों से एक परिवार को बचाते समय, गगन अनजाने में स्वीटी को बचाता है और उसकी रक्षा करने का वादा करता है. ये एक क्यूट सी लव स्टोरी है जिसे खूब पसंद किया गया था. इस फिल्म में रकुल और बेल्लम के साथ प्रज्ञा जायसवाल, जगपति बाबू और सारथ कुमार भी अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. फिल्म को बोयापति श्रीनू ने डायरेक्ट किया है. बोयापति श्रीनू वो डायरेक्टर हैं जिन्होेंने अखंडा सीरीज भी डायरेक्ट की है.

देख चुके हैं इतने करोड़ लोग

'जय जानकी नायक' फिल्म 2017 में सिनेमाघरों पर रिलीज हुई थी. इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था. फिल्म के यूट्यूब व्यूज की बात करें तो इसे 967 मिलियन यानी 96 करोड़ 79 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. इस फिल्म को आज भी लोग खूब देखते हैं. फिल्म देखने के बाद फैंस के कमेंट जमकर आते हैं. एक ने लिखा- नो किस, नो बैड सीन सिर्फ प्यार. एक ने लिखा- तेलुगू इंडस्ट्री का प्राइड है ये फिल्म.