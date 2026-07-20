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कैसे इंसान है सनी देओल, अली फजल ने धर्मेंद्र के बेटे के लिए कही ये बात

'बंटवारा 1947' की रिलीज से पहले अली फजल ने एनडीटीवी से खास बातचीत की और बताया वह इस फिल्म से कैसे जुड़े, सनी देओल के साथ काम करने का उनका अनुभव कैसा रहा और बंटवारे की कहानियों को बार-बार क्यों सुनाया जाना चाहिए.

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कैसे इंसान है सनी देओल, अली फजल ने धर्मेंद्र के बेटे के लिए कही ये बात
कैसे इंसान है सनी देओल, अली फजल ने धर्मेंद्र के बेटे के लिए कही ये बात
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सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं. यह फिल्म अगले महीने सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. 'बंटवारा 1947' में सनी देओल के साथ शबाना आजमी, अली फजल और प्रीति जिंटा सहित कई कलाकार मुख्य भूमिका में हैं. अब तक फिल्म के दो टीजर रिलीज हुए हैं, जिन्हें खूब पसंद किया गया है. वहीं 'बंटवारा 1947' की रिलीज से पहले अली फजल ने एनडीटीवी से खास बातचीत की और बताया वह इस फिल्म से कैसे जुड़े, सनी देओल के साथ काम करने का उनका अनुभव कैसा रहा और बंटवारे की कहानियों को बार-बार क्यों सुनाया जाना चाहिए.

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कैसे इंसान हैं सनी देओल

एनडीटीवी के साथ बातचीत के दौरान अली फजल ने अपने सीनियर को-स्टार की जमकर तारीफ की. अली फजल कहते हैं, "सनी सर बहुत नेक दिल इंसान हैं. मुझे लगता है कि लोग यह जानते हैं. उनका पूरा परिवार ही ऐसा है. मुझे लगता है कि उनका परिवार हमारी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास और विरासत का एक बड़ा हिस्सा रहा है. उनके लिए बहुत सम्मान है. वे बहुत मिलनसार और सहयोग करने वाले थे. यह एक बहुत अच्छा सफर था. हमने कुछ समय तक इसकी शूटिंग की. कुछ पैचवर्क बाकी था, जिसे हमने बाद में शूट किया. यह वाकई बहुत अच्छा अनुभव था."

कैसे मिली फिल्म

अली फजल ने बताया, "मैं जो भी काम कर रहा था, उसके बीच में ही अचानक 'बंटवारा' का मौका मिला. मेरी आमिर (खान) सर से अच्छी बातचीत हुई. यह एक अहम और जरूरी फिल्म है. राजकुमार संतोषी ने मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से सुनाई थी. फजल कहते हैं, 'आप इसे बनाइए और इस सफर में इसमें कुछ भी मत बदलिएगा. यह जैसी है, वैसी ही बहुत खूबसूरत है. मैं इस फिल्म का एक छोटा सा हिस्सा हूं.' आजकल बंटवारे पर आधारित ड्रामा का दौर चल रहा है. 'इक्कीस' और 'मैं वापस आऊंगा' ने पहले ही माहौल बना दिया है और एक जरूरी बातचीत शुरू कर दी है.

क्यों जरूरी है फिल्म

जब अली फजल से पूछा गया कि इन कहानियों को बार-बार सुनाना क्यों जरूरी है, तो उन्होंने कहा, "यह समय आत्म-मंथन का है. यह समय आम लोगों के संघर्षों और उन मुश्किलों को याद रखने का है, जिनसे गुजरकर हम आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं. नई पीढ़ियों के लिए भी यह समझना जरूरी है कि ऐसा दौर भी आया था. हमारा इतिहास बहुत विविधतापूर्ण और समृद्ध है. यह दुखद सच हमारे साथ घटा और इसने हमें कई तरह से बांट दिया."

नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले फिल्ममेकर राजकुमार संतोषी की डायरेक्ट की गई फिल्म 'बंटवारा 1947' में संतोषी और सनी देओल लगभग तीन दशक बाद फिर साथ काम कर रहे हैं. इससे पहले दोनों ने 'घायल' (1990), 'दामिनी' (1993) और 'घातक' (1996) जैसी हिट फिल्मों में साथ काम किया था. आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले आमिर खान और अपर्णा पुरोहित द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फिल्म का म्यूजिक ए. आर. रहमान ने दिया है और इसके गाने जावेद अख्तर ने लिखे हैं.

इस फिल्म में सनी देओल और प्रीति जिंटा की जोड़ी भी फिर से साथ नजर आएगी. दोनों ने आखिरी बार 'द हीरो: लव स्टोरी ऑफ ए स्पाई' (2003) में साथ काम किया था. हाल ही में वे 'भैयाजी सुपरहिट' में भी साथ दिखे थे. 'बंटवारा 1947' 14 अगस्त को रिलीज होने वाली है.

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