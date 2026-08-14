दूरदर्शन का वो 39 साल पुराना शो, जिसके आए 37 एपिसोड्स, शर्मीला-उर्मिला-रजा मुराद जैसे दिग्गज कास्ट, फिर भी नहीं मिली एक भी रेटिंग

दूरदर्शन के दौर में टीवी पर आने वाले धारावाहिकों की अपनी एक अलग पहचान थी. उस समय मनोरंजन के साधन सीमित थे, लेकिन कहानियां और कलाकार दर्शकों को लंबे समय तक याद रहते थे. ऐसा ही एक क्लासिक शो था ‘जिंदगी', जो साल 1987 में टेलीविजन पर आया था. इस धारावाहिक में शर्मिला टैगोर, उर्मिला मातोंडकर, किरण कुमार, रजा मुराद, सुप्रिया पाठक, रीता भादुड़ी और अजित सिंह देओल जैसे जाने-माने कलाकार नजर आए थे. आज इस शो को देखना भले आसान न हो, लेकिन उस दौर के कलाकारों की वजह से इसका नाम पुराने टीवी शोज की यादों में जरूर आता है. IMDb पर भी ‘जिंदगी' के नाम से 1987 की इस टीवी सीरीज की लिस्टिंग मौजूद है. हालांकि, यहां इसे अभी तक कोई आधिकारिक यूजर रेटिंग नहीं मिली है.

शर्मिला टैगोर और उर्मिला मातोंडकर थीं अहम चेहरों में

‘जिंदगी' की सबसे खास बात इसकी स्टारकास्ट थी. एक तरफ हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर थीं, तो दूसरी तरफ उस समय बाल कलाकार के तौर पर काम कर रहीं उर्मिला मातोंडकर भी इसका हिस्सा थीं. IMDb पर शो की प्रमुख कास्ट में उर्मिला मातोंडकर, किरण कुमार और शर्मिला टैगोर के नाम दर्ज हैं. शो के कलाकारों की सूची में सुप्रिया पाठक और सदाशिव अमरापुरकर का नाम भी मिलता है.

रजा मुराद और रीता भादुड़ी जैसे कलाकार भी जुड़े

इस धारावाहिक की कास्ट में रजा मुराद और रीता भादुड़ी जैसे चर्चित कलाकार भी शामिल थे. वहीं अजित सिंह देओल ने भी इसमें काम किया था. IMDb के रिकॉर्ड के मुताबिक अजित सिंह देओल ने ‘जिंदगी' में 1987 में काम किया था और उनका क्रेडिट कनवर अजित सिंह के नाम से भी दर्ज है.

आज IMDb पर भी नहीं मिली रेटिंग

आज जब किसी फिल्म या सीरीज की लोकप्रियता का अंदाजा उसकी ऑनलाइन रेटिंग और रिव्यू से लगाया जाता है, उस दौर के कई बेहतरीन टीवी शोज इंटरनेट की दुनिया में ज्यादा दर्ज नहीं हैं. ‘जिंदगी' भी ऐसा ही एक उदाहरण है. IMDb पर इसकी लिस्टिंग मौजूद है, लेकिन अभी तक इसे यूजर्स की ओर से कोई आधिकारिक रेटिंग नहीं मिली है. यहां तक कि शो के IMDb पेज पर इसकी कहानी का विस्तृत प्लॉट भी उपलब्ध नहीं है.

यही वजह है कि 39 साल पुराना यह शो आज की पीढ़ी के लिए काफी हद तक अनजाना हो सकता है, लेकिन पुराने टीवी और बॉलीवुड के दर्शकों के लिए इसकी स्टारकास्ट इसे खास बनाती है. उस दौर में जब दूरदर्शन ही घर-घर मनोरंजन का सबसे बड़ा जरिया था, ‘जिंदगी' जैसे धारावाहिकों ने छोटे पर्दे पर बड़े फिल्मी सितारों को देखने का मौका दिया था.

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