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रोमांस, एक्शन और ड्रामा का तड़का लेकर आ रही है 'पहचाना क्या?', केके ने लॉन्च किया फिल्म का फर्स्ट लुक

बॉलीवुड और डिजिटल एंटरटेनमेंट के संगम को नई दिशा देने के लिए काशीनाथ कुमार एक खास कहानी लेकर आ रहे हैं.

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रोमांस, एक्शन और ड्रामा का तड़का लेकर आ रही है 'पहचाना क्या?', केके ने लॉन्च किया फिल्म का फर्स्ट लुक

बॉलीवुड और डिजिटल एंटरटेनमेंट के मेल को आगे बढ़ाते हुए प्रोड्यूसर-डायरेक्टर के.के. यानी काशीनाथ कुमार अपनी नई शॉर्ट फिल्म ‘पहचाना क्या?' लेकर आ रहे हैं. फिल्म को उन्होंने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है, जबकि सिमरन पाहवा इसकी को-प्रोड्यूसर हैं. फिल्म को उनके नए OTT प्लेटफॉर्म MHIG MAGIC के लॉन्च इवेंट में डेब्यू कंटेंट के तौर पर पेश किया गया. ‘पहचाना क्या?' में रोमांस, एक्शन और ड्रामा के साथ म्यूजिक को भी अहम जगह दी गई है. फिल्म में कुणाल वर्मा, सताकाही किरण और दिव्या राय नजर आएंगे. इसकी कहानी को दर्शकों के लिए एंटरटेनमेंट और इमोशन के साथ पेश किया गया है.

के.के. ने संभाली प्रोडक्शन और डायरेक्शन की कमान

‘पहचाना क्या?' के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के.के. (काशीनाथ कुमार) हैं. फिल्म में अलग-अलग जॉनर का मेल देखने को मिलेगा. रोमांटिक एंगल के साथ एक्शन और ड्रामा कहानी को आगे बढ़ाते हैं. वहीं फिल्म का म्यूजिक भी इसकी खासियतों में शामिल है. सिमरन पाहवा ने फिल्म को-प्रोड्यूस किया है.

‘शबनम की बूंदें' से जुड़ा म्यूजिक कनेक्शन

फिल्म के लॉन्च के दौरान इसके म्यूजिक से जुड़ा ‘शबनम की बूंदें' सोलफुल ट्रैक भी रिलीज किया गया. इस गाने का म्यूजिक तन्मय पाहवा ने तैयार किया है. फिल्म के म्यूजिकल ट्रीटमेंट में भी उनका योगदान है. यानी ‘पहचाना क्या?' की कहानी के साथ इसका म्यूजिक भी दर्शकों का ध्यान खींचने वाला है. आपको बता दें कि ‘पहचाना क्या?' को Mhig Magic OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा. यह फिल्म प्लेटफॉर्म के शुरुआती कंटेंट में शामिल है.

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