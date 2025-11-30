प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के बीच कितना है उम्र का फासला? नेटवर्थ में कौन है किससे आगे?

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस बॉलीवुड के ही नहीं हॉलीवुड के भी पॉपुलर कपल बन गए हैं. दोनों के वेकेशन की तस्वीरें और पार्टी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के बीच कितना उम्र का फासला है और नेटवर्थ में कौन किससे आगे है. नहीं तो हम आपको बताते हैं कि उम्र में कौन किससे बड़ा है? वहीं नेटवर्थ में प्रियंका चोपड़ा या निक जोनस कौन किससे आगे है.

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के बीच उम्र का फासला और नेटवर्थ

प्रियंका चोपड़ा का जन्म 18 जुलाई 1982 को हुआ है. जबकि निक जोनस का जन्म 16 सितंबर 1992 को हुआ है. इसके चलते दोनों के बीच 10 साल का उम्र का फासला है. नेटवर्थ की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा का नेटवर्थ 650 करोड़ है. वह बॉलीवुड की तीसरी सबसे अमीर एक्ट्रेस हैं. जबकि निक जोनस का 650 से 700 करोड़ का नेटवर्थ है. इसके चलते कपल का कम्बाइन्ड नेटवर्थ 1300 करोड़ के आसपास है.

30 नवंबर को मिस वर्ल्ड बनीं थीं प्रियंका चोपड़ा

प्रियंका चोपड़ा ने 18 साल की उम्र में देश का नाम रोशन करते हुए 30 नवंबर 2000 को मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था. इसके बाद भी अपना करियर बनाने के लिए प्रियंका को बॉलीवुड में संघर्ष करना पड़ा. उत्तर प्रदेश के शहर बरेली से निकलकर अपने दम पर मिस वर्ल्ड का खिताब जीतना प्रियंका चोपड़ा के लिए आसान नहीं था. वे भारत की पांचवीं भारतीय थीं, जिन्होंने ये टाइटल जीता था. इसी साल लारा दत्ता ने भी मिस यूनिवर्स का खिताब जीता और दीया मिर्जा मिस एशिया पैसिफिक बनी थीं. मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने से पहले प्रियंका ने पूछे सवाल का शानदार जवाब सभी लोगों का दिल जीत लिया था. उनसे पूछा गया कि आपके लिए दुनिया की सबसे प्रेरणादायक जीवित महिला कौन हैं और क्यों. इस सवाल का जवाब देते हुए प्रियंका चोपड़ा ने जवाब दिया-मदर टेरेसा.

प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड में रखा कदम

मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीतने के बाद साउथ सिनेमा और बॉलीवुड के दरवाजे प्रियंका के लिए खुल गए. साल 2002 में उन्होंने साउथ फिल्म "थमिजन" में विजय के साथ काम किया. बॉलीवुड में कदम एक्ट्रेस ने साल 2003 में फिल्म "द हीरो: लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई" से रखा. बहुत कम लोग जानते हैं कि पहली बार शूटिंग के दौरान प्रियंका सेट पर जानकर रोती थीं, क्योंकि मेकअप मैन उनके चेहरे पर ढेर सारा मेकअप कर देते थे और वो भी खुद को पहचान नहीं पाती थीं.