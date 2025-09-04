नाश्ते, लंच और डिनर में क्या खाती हैं मलाइका अरोड़ा, जानें 51 की उम्र में फिटनेस और खूबसूरती का सीक्रेट

ग्लैमरस एक्ट्रेस और फिटनेस क्वीन मलाइका अरोड़ा आज भी लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन हैं. 51 साल की उम्र में उनकी टोन्ड बॉडी और एनर्जी देखकर कोई भी दंग रह जाए. मलाइका अपनी फिटनेस और हेल्थ के लिए न सिर्फ योग करती हैं बल्कि डाइट को लेकर भी बेहद स्ट्रिक्ट रहती हैं. उनका डाइट प्लान और इंटरमिटेंट फास्टिंग का तरीका उन्हें हमेशा फिट और ग्लोइंग बनाए रखता है.

मलाइका का डाइट प्लान (Malaika's Diet Plan)

मलाइका ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करती हैं. उनका आखिरी मील रात को 7-7:30 बजे तक हो जाता है. इसके बाद वो सीधा 16-18 घंटे का फास्ट रखती हैं. यानी सुबह उठकर कुछ भी खाने के बजाय सिर्फ लिक्विड्स पर रहती हैं . वो 16/8 मेथड फॉलो करती हैं, जिसमें दिन के 8 घंटे ही खाने का टाइम होता है।

हाइड्रेशन का राज़ (Hydration Secrets)

फास्टिंग के दौरान मलाइका अलग-अलग ड्रिंक्स से खुद को हाइड्रेट रखती हैं. इनमें शामिल हैं-

नारियल पानी

जीरा पानी

नींबू डालकर सादा पानी

फास्ट तोड़ने के लिए वो नट्स और वॉलनट्स लेती हैं, जो उन्हें एनर्जी देते हैं और डाइजेशन को भी हेल्दी रखते हैं

वर्कफ्रंट (Work Front)

फिटनेस और हेल्थ के साथ-साथ मलाइका अरोड़ा अपने वर्क में भी काफी एक्टिव हैं. वो कई रियलिटी शोज को जज करती हैं और सोशल मीडिया पर लगातार अपने नए प्रोजेक्ट्स की झलक फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं.