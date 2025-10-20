विज्ञापन

सलमान खान ने ये क्या कह दिया? बलूचिस्तान को लेकर भाईजान का बयान नहीं आया पाकिस्तानियों को पसंद!

सलमान खान का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह पाकिस्तान और बलूचिस्तान को अलग अलग कहते हुए दिख रहे हैं.

Read Time: 2 mins
Share
सलमान खान ने ये क्या कह दिया? बलूचिस्तान को लेकर भाईजान का बयान नहीं आया पाकिस्तानियों को पसंद!
सलमान खान ने बलूचिस्तान और पाकिस्तान का अलग किया जिक्र
नई दिल्ली:

सुपरस्टार सलमान खान एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं, जिसका कारण ना तो बिग बॉस 19 है और ना ही उनकी कोई अपकमिंग फिल्म. यह है उनका लेटेस्ट बयान, जो काफी चर्चा में हैं. दरअसल, हाल ही में सलमान खान, बॉलीवुड के सुपरस्टार्स शाहरुख खान और आमिर खान के साथ जॉय फोरम में हिस्सा लेते हुए नजर आए थे. इस दौरान उनका बलूचिस्तान पर दिया एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे देखने के बाद पाकिस्तानियों का रिएक्शन सामने आ रहा है. वहीं वह ट्रोलिंग का शिकार हो रहे हैं.

एक क्लिप में सलमान खान ने मध्य पूर्व में काम कर रहे प्रवासी समुदायों का जिक्र करते हुए 'बलूचिस्तान और पाकिस्तान' का अलग-अलग उल्लेख किया. वह वीडियो में कहते हैं, हमारे देश के कई लोग यहां आए हैं. बलूचिस्तान के लोग, अफगानिस्तान के लोग और पाकिस्तान के लोग, सभी यहां काम करते हैं. इस वीडियो को देखने के बाद लोगों का रिएक्शन दे रहे हैं.

इस वीडियो को देखने के बाद एक यूजर ने लिखा, यह एक गलती है. दूसरे यूजर ने लिखा, मुझे नहीं पता कि यह गलती ये हुआ है या नहीं. लेकिन यह मजेदार है. सलमान खान ने बलूचिस्तान और पाकिस्तान के लोगों को अलग अलग बताया है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रांत है, जो पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में है.

बता दें, सलमान खान की हाल ही में शाहरुख खान और आमिर खान के साथ फोटो वायरल हुई थी, जिसमें वह यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट के साथ पोज देते हुए नजर आए थे. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pakistanis, Salman Khan, Balochistan, Muslim News, Salman Khan News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com