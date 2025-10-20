सलमान खान ने ये क्या कह दिया? बलूचिस्तान को लेकर भाईजान का बयान नहीं आया पाकिस्तानियों को पसंद!

सुपरस्टार सलमान खान एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं, जिसका कारण ना तो बिग बॉस 19 है और ना ही उनकी कोई अपकमिंग फिल्म. यह है उनका लेटेस्ट बयान, जो काफी चर्चा में हैं. दरअसल, हाल ही में सलमान खान, बॉलीवुड के सुपरस्टार्स शाहरुख खान और आमिर खान के साथ जॉय फोरम में हिस्सा लेते हुए नजर आए थे. इस दौरान उनका बलूचिस्तान पर दिया एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे देखने के बाद पाकिस्तानियों का रिएक्शन सामने आ रहा है. वहीं वह ट्रोलिंग का शिकार हो रहे हैं.

एक क्लिप में सलमान खान ने मध्य पूर्व में काम कर रहे प्रवासी समुदायों का जिक्र करते हुए 'बलूचिस्तान और पाकिस्तान' का अलग-अलग उल्लेख किया. वह वीडियो में कहते हैं, हमारे देश के कई लोग यहां आए हैं. बलूचिस्तान के लोग, अफगानिस्तान के लोग और पाकिस्तान के लोग, सभी यहां काम करते हैं. इस वीडियो को देखने के बाद लोगों का रिएक्शन दे रहे हैं.

Salman Khan Acknowledges Balochistan is not a part of Pakistan🤣



He said “Everyone is working in Saudi Arabia.. There are people from Balochistan, Afghanistan, Pakistan”



pic.twitter.com/G4my8wp781 — The Jaipur Dialogues (@JaipurDialogues) October 19, 2025

इस वीडियो को देखने के बाद एक यूजर ने लिखा, यह एक गलती है. दूसरे यूजर ने लिखा, मुझे नहीं पता कि यह गलती ये हुआ है या नहीं. लेकिन यह मजेदार है. सलमान खान ने बलूचिस्तान और पाकिस्तान के लोगों को अलग अलग बताया है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रांत है, जो पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में है.

बता दें, सलमान खान की हाल ही में शाहरुख खान और आमिर खान के साथ फोटो वायरल हुई थी, जिसमें वह यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट के साथ पोज देते हुए नजर आए थे.