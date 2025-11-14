विज्ञापन

बिग बॉस की ओवरनाइट सेंसेशन बनीं फरहाना भट्ट, रियल गेम ने किया कमाल, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स का सैलाब

बिग बॉस के घर में फरहाना भट्ट आए दिन किसी न किसी से लड़ती हुई नजर आती हैं. उनका लड़ना भी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. उनके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स भी काफी बढ़ गए हैं.

फरहाना की फैन फॉलोइंग में विस्फोट, 40K से सीधे 1.4M का जादू
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 का फिनाले जितना नजदीक आ रहा है उतना ही घरवालों के लिए शो टफ होता जा रहा है. हर हफ्ते एविक्शन हो रहा है. वीकेंड के वार में भी सलमान खान कभी फटकार लगाते नजर आते हैं तो कभी तारीफ करते हुए. शो में फरहाना भट्ट सभी से लड़ती हुई नजर आती हैं. वो हर मुद्दे पर इतना लड़ती हैं कि हर कोई उनसे परेशान हो गया है. सलमान खान भी उन्हें समझा-समझाकर परेशान हो गए हैं. मगर शो से बाहर उन्हें बहुत पसंद किया जा रहा है. इंस्टाग्राम पर उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत बढ़ गई है. फरहाना को शो में बिग बॉस ने खुद बताया है.

फरहाना को बिग बॉस ने दी खुशखबरी
फरहाना को उनके बढ़े हुए फॉलोअर्स के बारे में पता चल गया है. बिग बॉस ने खुद इंस्टाग्राम ग्रोथ को लेकर फरहाना को अपडेट दिया है.फरहाना को एक चॉइस दी गई थी- वो या तो अपने इंस्टाग्राम फॉलोअरेस देख सकती थीं या BB हाउस में 10% राशन जोड़ सकती थीं. बिना सोचे-समझे, उन्होंने अपने इंस्टा फॉलोअर्स चेक करने का फैसला किया. और उनके रिएक्शन ने सब कुछ कह दिया है. उनके चेहरे पर अलग ही खुशी और एक्साइटमेंट नजर आया.

कितने हो गए हैं फॉलोअर्स
बता दें फरहाना जब बिग बॉस में आईं थीं तब उनके इंस्टाग्राम पर सिर्फ 40k फॉलोअर्स थे जो अब बढ़कर 1.4 मिलियन हो चुके हैं. फरहाना को बिग बॉस ने स्टार बना दिया है. इस सीजन के साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी सक्सेस भी हासिल कर ली है. फरहाना के फॉलोअर्स बढ़ने के बाद फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं. कुछ फैंस कह रहे हैं कि वो ये डिसर्व करती थीं. एक ने लिखा- अपनी मेहनत और डेडिकेशन के दम पर फरहाना ने ये माइलस्टोन पार किया है. फरहाना की इस ग्रोथ पर वीकेंड के वार पर सलमान तारीफ भी कर सकते हैं. 

कौन हैं फरहाना भट्ट

फरहाना भट्ट कश्मीर की रहने वाली एक एक्ट्रेस और पीस एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने 2016 में सनी कौशल के साथ सनशाइन म्यूजिक टूर्स एंड ट्रेवल से बॉलीवुड डेब्यू किया था. इसके अलावा वो तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी की फिल्म लैला मजनू और नोटबुक जैसी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं. वो कई सारे म्यूजिक वीडियो में भी नजर आ चुकी हैं, उन्होंने अनुपम खेर की अकादमी से एक्टिंग सीखी और एक बेहतरीन डांसर भी है, इतना ही नहीं फरहाना ताइक्वांडो में पांच बार नेशनल चैंपियन भी रह चुकी हैं.

