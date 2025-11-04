विज्ञापन

वेलकम टू द जंगल से सामने आई अक्षय कुमार की पहली झलक, 25 साल छोटी एक्ट्रेस संग रोमांटिक डांस करते दिखे खिलाड़ी कुमार

इस बीच वेलकम टू द जंगल से एक गाने का बीटीएस वीडियो शेयर किया है.इस वीडियो में अपने से 25 साल छोटी एक्ट्रेस संग रोमांटिक डांस करते दिखाई दे रहे हैं.

Read Time: 2 mins
Share
वेलकम टू द जंगल से सामने आई अक्षय कुमार की पहली झलक, 25 साल छोटी एक्ट्रेस संग रोमांटिक डांस करते दिखे खिलाड़ी कुमार
वेलकम टू द जंगल से सामने आई अक्षय कुमार की पहली झलक
नई दिल्ली:

अक्षय कुमार बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों में से एक हैं. वह हर साल अपनी फिल्मों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. अक्षय कुमार जल्द कई बड़ी फिल्मों में नजर आने वाले हैं. उनमें से एक वेलकम टू द जंगल है. इस फिल्म में उनके साथ बॉलीवुड के कई बड़े कलाकार नजर आने वाले हैं. इस बीच वेलकम टू द जंगल से एक गाने का बीटीएस वीडियो शेयर किया है.इस वीडियो में अपने से 25 साल छोटी एक्ट्रेस संग रोमांटिक डांस करते दिखाई दे रहे हैं. अक्षय कुमार से 25 साल छोटी ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि दिशा पटानी हैं. 

वेलकम टू द जंगल का यह गाना 2007 की फिल्म वेलकम के सुपरहिट गाने एक ऊंचा लंबा कद का रीमेक है, जो ओरिजनल कटरीना कैफ पर फिल्माया गया था. वेलकम टू द जंगल के बीटीएस वीडियो को अक्षय कुमार ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है. इस वीडियो के साथ उन्होंने पोस्ट में लिखा, "हमारे दिल से आपके लिए! 18 साल बाद भी यह गाना फेवरेट है. नॉस्टैल्जिया के साथ, खूबसूरत दिशा और मैं वेलकम टू द जंगल लेकर आए हैं... अपनी क्वीन कटरीना को कभी नहीं भूलेंगे." 

वीडियो में अक्षय कुमार और दिशा पाटनी जंगल के थीम में डांस करते दिख रहे हैं. फैंस को यह झलक काफी पसंद आ रहा है. वेलकम टू द जंगल में संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी जैसे सितारे भी हैं. यह फिल्म वेलकम फ्रेंचाइजी की तीसरी कड़ी है, जो 26 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी. अक्षय कुमार की इस पोस्ट ने फैंस में काफी एक्साइटमेंट पैदा कर दिया है, खासकर कटरीना के लिए उनके प्यार भरे मैसेज ने सबको इमोशनल कर दिया. वेलकम टू द जंगल का निर्देशन अहमद खान कर रहे हैं और यह एक एक्शन-कॉमेडी होगी. अक्षय और दिशा की केमिस्ट्री फैंस को खूब भा रही है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Welcome To The Jungle, Movie Welcome To The Jungle, Welcome To The Jungle Song, Akshay Kumar, Disha Patani
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com