अलविदा मुश्ताक खान: ‘वेलकम’ से मिली पहचान, महेश भट्ट की फिल्मों से शुरू हुआ सफर, 46 साल का करियर और 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स

मुश्ताक खान का 56 साल की उम्र में निधन हो गया है. वह काफी समय से कैंसर से पीड़ित थे. मुंबई के नानावती अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था. मुश्ताक खान हिंदी सिनेमा के उन कलाकारों में शामिल रहे, जिन्होंने लीड रोल से ज्यादा अपने सपोर्टिंग और कॉमिक किरदारों के जरिए दर्शकों के दिल में जगह बनाई. 31 दिसंबर 1969 को मध्य प्रदेश में जन्मे मुश्ताक खान ने फिल्मों के साथ टेलीविजन में भी लंबा काम किया. ‘हम हैं राही प्यार के', ‘जुड़वा', ‘हेरा फेरी', ‘जोडी नंबर 1' और ‘वेलकम' जैसी फिल्मों में उनके अलग-अलग किरदार याद किए जाते हैं. खासकर ‘वेलकम' में बलू के किरदार ने उन्हें दर्शकों के बीच खूब लोकप्रिय बनाया. IMDb पर उनके नाम 400 से ज्यादा एक्टिंग क्रेडिट दर्ज हैं.

महेश भट्ट की फिल्मों से मिला बड़ा मौका

मुश्ताक खान के करियर की शुरुआत संघर्ष से हुई थी. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि 1980 के दशक में महेश भट्ट से मिलने के लिए उन्हें काफी इंतजार करना पड़ा था. उस दौर में उनके पास अपना फोन भी नहीं था और वह एक किराने वाले को संदेश पहुंचाने के लिए पैसे तक देते थे. सलमान खान के पिता और लेखक सलीम खान की सिफारिश के बाद उनकी मुलाकात महेश भट्ट से हुई और उन्हें ‘कब्जा' में काम करने का मौका मिला. इसके बाद दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया.

‘वेलकम' से मिली अलग पहचान

मुश्ताक खान ने अपने करियर में कॉमेडी से लेकर गंभीर भूमिकाओं तक कई तरह के किरदार निभाए. ‘हम हैं राही प्यार के', ‘हेरा फेरी', ‘मुझसे शादी करोगी', ‘जोडी नंबर 1' और ‘वेलकम' उनकी चर्चित फिल्मों में शामिल हैं. ‘वेलकम' में बल्लू के किरदार के अलावा उन्होंने बाद के वर्षों में ‘वेलकम बैक' में भी काम किया. उनकी फिल्मोग्राफी में ‘वांटेड', ‘रोडी राठौड़', ‘गदर 2', ‘स्त्री 2', ‘जाट' और ‘उदयपुर फाइल्स' जैसी फिल्में भी दर्ज हैं.

टीवी से लेकर फिल्मों तक बनाया लंबा सफर

सिर्फ फिल्मों तक सीमित न रहते हुए मुश्ताक खान ने टेलीविजन पर भी लगातार काम किया. ‘भारत एक खोज', ‘नुक्कड़', ‘अदालत' और ‘कुछ रंग प्यार के ऐसे भी' जैसे टीवी प्रोजेक्ट्स में वह नजर आए. ‘कुछ रंग प्यार के ऐसे भी' में उन्होंने बलदेव त्रिपाठी का किरदार निभाया था. उनके काम को लेकर उन्हें 2017 में ‘लायंस गोल्ड अवॉर्ड्स' में सपोर्टिंग रोल के लिए सम्मान भी मिला था.

यह भी पढ़ें: नहीं रहे वेलकम एक्टर मुश्ताक खान, 56 साल की उम्र में हुआ निधन