विज्ञापन

नहीं रहे वेलकम एक्टर मुश्ताक खान, 56 साल की उम्र में हुआ निधन

'वेलकम', 'गदर: एक प्रेम कथा' और 'जोड़ी नंबर 1' जैसी फिल्मों में यादगार भूमिका के लिए मशहूर अनुभवी एक्टर मुश्ताक खान का 56 साल की उम्र में निधन हो गया है.

Read Time: 2 mins
Share
नहीं रहे वेलकम एक्टर मुश्ताक खान, 56 साल की उम्र में हुआ निधन
नहीं रहे वेलकम एक्टर मुश्ताक खान, 56 साल की उम्र में हुआ निधन
NDTV

'वेलकम', 'गदर: एक प्रेम कथा' और 'जोड़ी नंबर 1' जैसी फिल्मों में यादगार भूमिका के लिए मशहूर एक्टर मुश्ताक खान का 56 साल की उम्र में निधन हो गया है. वह काफी वक्त से बीमार चल रहे थे, जिसकी वजह से वह मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती थे. जहां मुश्ताक खान का इलाज चल रहा था. मुश्ताक खान को लगभग पांच साल पहले कैंसर का पता चला था. हाल ही में बीमारी फिर से उभर आई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. उनका अंतिम संस्कार 25 सितंबर को मुंबई में होगा. मुश्ताक खान ने हिंदी सिनेमा की कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग से दर्शकों के दिलों को जीता था. वह अक्सर फिल्मों में सह-कलाकार की भूमिका करते थे. मुश्ताक खान ने छोटे पर्दे पर भी लंबे समय तक काम किया था.

शॉर्ट फिल्मों से की शुरुआत

मुश्ताक खान ने यूं तो कई फिल्मों में काम किया, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें वेलकम के बल्लू वाले रोल के लिए जानते हैं. अपने करियर की ज्यादातर फिल्मों में वह कॉमेडी रोल ही करते थे. मुश्ताक खान ने 80 के दशक में अपने करियर की शुरुआत शॉर्ट फिल्मों से की थी. इसके बाद धीरे-धीरे वह टीवी सीरियल में नजर आने लगे. मुश्ताक खान ने ‘भारत एक खोज', ‘नुक्कड़', ‘अदालत' और ‘कुछ रंग प्यार के ऐसे भी' जैसे टीवी सीरियल में काम किया.

मुश्ताक खान की फिल्में

टीवी सीरियल्स के बाद मुश्ताक खान ने अपने अभिनय का विस्तार किया और बड़े पर्दे पर पहुंच गए. धीरे-धीरे वह फिल्मों में नजर आने लगे. उन्होंने ‘हम हैं राही प्यार के', ‘हेरा फेरी', ‘मुझसे शादी करोगी', ‘जोडी नंबर 1' और ‘वेलकम' जैसी हिट फिल्में कीं.  आखिरी बार मुश्ताक खान फिल्म भाबीजी घर पर हैं! में नजर आए थे. इस कॉमेडी फिल्म में उनके किरदार को खूब पसंद किया गया था. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mushtaq Khan, Mushtaq Khan Gadar 2, Mushtaq Khan Career, Mushtaq Khan Interview, Mushtaq Khan Comedy
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com