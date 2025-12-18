14 साल से एक ही एक्टिंग कर रहे कार्तिक आर्यन, अब सीख ली कॉपी पेस्ट की कला?

आपने मनी प्लांट देखा होगा. इसकी बेल आप जिस बोतल में डालें उसमें मनी प्लांट का एक नया पौधा आ जाता है. मतलब कि ब्रांड न्यू प्लांट तैयार. आप सोच रहें होंगे कि फिल्मी खबरों के बीच ये बागबानी की बातें क्यों होने लगीं. दरअसल कार्तिक आर्यन की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का ट्रेलर रिलीज हुआ है. इसे देखकर हमें लगा कि कार्तिक आर्यन कुछ लेते क्यों नहीं? अरे मतलब कोई नया चैलेंज या स्क्रिप्ट में मामले में कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जो बतौर एक्टर उनके करियर को एक रेंज मिले. शुरुआत से लेकर आजतक वह एक ही तरह के पैटर्न में काम करते नजर आते हैं. ऐसा लगता है बिल्कुल मनी प्लांट की तरह कार्तिक आर्यन हर बार एक ही रुप रंग में नजर आते हैं. यानी पानी भी वही है और फील भी वही है, बदली है तो सिर्फ बोतल.

कुछ नया क्यों नहीं करते कार्तिक आर्यन

कार्तिक आर्यन ने साल 2011 में फिल्म प्यार का पंचनामा से शुरुआत की थी और आखिरी बार वो भूल भुलैया-3 में नजर आए थे. भूल भुलैया-3 की बात बाद में क्योंकि उसका एक अलग ही एंगल है लेकिन प्यार का पंचनामा-2, सोनू के टीटू की स्वीटी, लुका छिपी, पति पत्नी और वो, लव आजकल जैसा कुछ चली हुई फिल्मों की बात करें तो कार्तिक हर फिल्म में एक जैसे ही नजर आते हैं. उनकी डायलॉग डिलिवरी, जोक्स मारने का अंदाज बिल्कुल वही है प्यार का पंचनामा जैसा.

कॉपी करने में भी उस्ताद हैं कार्तिक आर्यन

अब आप सोच रहे होंगे एक्टिंग में रेंज नहीं तो ठीक है लेकिन कॉपी किसे किया? चलिए अब जरा भूल भुलैया-3 को याद कीजिए. इस फिल्म में कार्तिक आर्यन हूबहू अक्षय कुमार की नकल करते नजर आते हैं. डायलॉग डिलिवरी में तो कार्तिक ने ऐसा फोटोकॉपी किया था कि उनकी जगह अक्षय कुमार की झलक नजर आती है.

कॉपी का एक नमूना उनकी लेटेस्ट फिल्म Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri में भी नजर आया. एक तो फिल्म का म्यूजिक विशाल शेखर का है. उस पर से एक गाना जो कि कहीं ना कहीं सुना सुना लगता है. हम दोनों नाम का ये गाना ना केवल सुना सुना नहीं लगता बल्कि देखा-देखा भी लगता है. इसमें कार्तिक का हुक स्टेप बिल्कुल ऋतिक रोशन के घुंघरू टूट गए से मिलता जुलता है. अब एक्टिंग तो पुरानी टाइप की लग ही रही थी डांस स्टेप भी ऐसे जिनका फ्रेशनेस से दूर-दूर तक कोई रिश्ता नहीं.