War 2 Box Office Collection Day 1: ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की वॉर 2 भले ही कुली से कम चर्चा में रही है. लेकिन कमाई के मामले में वह भी रिकॉर्ड ब्रेक करने से पीछे नहीं है. 

War 2 Box Office Collection Day 1: वॉर 2 को मत समझिए कम, पहले दिन कर ली 50 करोड़ पार की ओपनिंग
War 2 Box Office Opening: वॉर 2 ने की 50 करोड़ की ओपनिंग 
War 2 Box Office Collection Day 1: वाईआरएफ फिल्म के बैनर तले बनी फिल्म ‘वॉर-2' रिलीज हो चुकी है, जिसमें ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी लीड रोल में नजर आ रहे हैं. 2019 में आई हिट फिल्म 'वॉर' के इस सीक्वल को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है. सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर खूब चर्चा सुनने को मिल रही है, जिसके बाद दर्शक जानना चाहते हैं कि पहले दिन वॉर 2 ने कितनी कमाई की? वॉर 2 का बजट कितना है. इन सवालों के जवाब हम आपको देते हैं कि आखिर वॉर 2 बजट की कमाई करने से कितनी दूर है. 

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरूआती आंकड़ों के अनुसार, वॉर 2 ने पहले दिन 52.5 करोड़ की ओपनिंग अपने नाम की है, जिसमें हिंदी में 29 करोड़, तमिल में 25 लाख तो तेलुगू में 23.25 करोड़ की कमाई हासिल की है. वहीं बजट की बात करें तो यह 400 करोड़ का बताया जा रहा है, जो कि वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स द्वारा प्रोड्यूस की गई सबसे महंगी फिल्म बताई गई है. हालांकि पहले हफ्ते में फिल्म की कमाई बता देगी की फिल्म बजट कलेक्शन हासिल कर पाएगी या नहीं. 

गौरतलब है कि गुरुवार को यानी 14 अगस्त को रजनीकांत की कुली भी सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जिसकी कमाई वॉर 2 से ज्यादा है. हालांकि वॉर 2 ने 50 करोड़ पार की कमाई करके अच्छी स्पीड बनाए रखी है. हालांकि पहले वीकेंड पर देखना होगा कि फिल्म कितनी कमाई हासिल करती है.    

इसके अलावा ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के रिव्यू की बात करें तो उन्होंने वॉर 2 को 1.5 स्टार देते हुए फिल्म को निराशाजनक बताया है. उन्होंने कहा, #YRFSpyUniverse की सबसे कमज़ोर फिल्म... स्टार पावर, स्केल, स्टाइल, स्टंट्स तो हैं - लेकिन आत्मा की कमी है. लेखन सबसे बड़ा दोषी है. #HrithikRoshan और #NTR भी इस शाही झमेले को नहीं बचा सकते! #War2Review. 

