विज्ञापन

मुश्किलों में आई टाइगर 4 और टाइगर vs पठान, ऋतिक रोशन की वॉर 2 बनी सबसे बड़ी वजह

वॉर 2 ने अच्छी ओपनिंग की लेकिन आगे चलकर बुरी तरह फ्लॉप हो गई और 150 करोड़ रु. का घाटा हुआ. इसकी वजह से जूनियर एनटीआर की नई फिल्म भी कैंसिल कर दी गई और YRF का स्पाई यूनिवर्स संकट में आ गया.

Read Time: 3 mins
Share
मुश्किलों में आई टाइगर 4 और टाइगर vs पठान, ऋतिक रोशन की वॉर 2 बनी सबसे बड़ी वजह
वॉर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से खतरे में पड़ा यश राज का स्पाई यूनिवर्स
नई दिल्ली:

वॉर 2 की रिलीज से पहले इसको लेकर खासा बज था. बज होना भी चाहिए था क्योंकि इसमें पहली बार ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर एक साथ नजर आए थे. इसलिए फिल्म का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री दोनों जगह जबरदस्त हाइप था. इन उम्मीदों के बीच यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की ये बिग बजट मूवी रिलीज हुई. जिसके ब्लॉकबस्टर साबित होने का फैन्स को भी पूरा यकीन था. लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट निकली. वॉर 2 बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई और अब इसे भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी असफल फिल्मों में गिना जा रहा है.

ये भी पढ़ें: अमिताभ बच्चन की इस फिल्म ने बर्बाद कर डाला था सुपरहिट डायरेक्टर का करियर, हमेशा के लिए छोड़ दिया था फिल्में बनाना

सबसे बड़ा घाटा
वॉर 2 ने पहले दिन करीब 52 करोड़ रु. की शानदार ओपनिंग की. लेकिन पहले वीकेंड के बाद इसका कलेक्शन लगातार गिरता गया. 12वें दिन तक फिल्म सिर्फ 224.5 करोड़ रु. ही कमा सकी, जबकि मेकर्स को उम्मीद थी कि फिल्म ₹300 करोड़ के पार जाएगी. कुल मिलाकर, फिल्म को करीब 150 करोड़ रु. का नुकसान हुआ. इस तरह वॉर 2 ने सूर्या की फिल्म कंगुवा (135 करोड़ रु. का घाटा) को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी फ्लॉप का रिकॉर्ड बना लिया.

भारत की सबसे बड़ी थिएट्रिकल फ्लॉप फिल्में
• वॉर 2 : 150 करोड़ रु.
• कंगुवा: 135 करोड़ रु.
• राधे श्याम: 125 करोड़ रु.
• गेम चेंजर: 120 करोड़ रु.

जूनियर एनटीआर की स्पिन ऑफ फिल्म कैंसिल
वाईआरएफ ने जूनियर एनटीआर के किरदार एजेंट विक्रम के लिए एक अलग फिल्म बनाने की प्लानिंग की थी. लेकिन वॉर 2 की असफलता के बाद उस स्पिन ऑफ को भी रद्द कर दिया गया है. हालांकि, इसका पॉजिटिव प्वाइंट ये है कि अब एनटीआर बॉलीवुड फ्रेंचाइजी में बंधे नहीं हैं. वो अब अपने होमग्राउंड तेलुगू सिनेमा में प्रशांत नील और त्रिविक्रम श्रीनिवास जैसे डायरेक्टर्स के साथ काम कर सकते हैं.

स्पाई यूनिवर्स की मुश्किलें बढ़ीं
वॉर 2 की असफलता के बाद वाईआरएफ का पूरा स्पाई यूनिवर्स खतरे में पड़ गया है.
• टाइगर 4 फिलहाल होल्ड पर है
• पठान 2 की रिलीज पर भी संदेह है
• टाइगर वर्सेज पठान का रिलीज होना भी मुश्किल नजर आता है.
अब सारी उम्मीदें आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की फिल्म अल्फा पर टिकी हैं, जो दिसंबर 2025 में आएगी. अगर वो भी नहीं चली, तो YRF को अपने स्पाई यूनिवर्स को बचाने के लिए बड़ा प्लान तैयार करना होगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
War 2, War 2 Box Office Collection, Tiger 4, Tiger Vs Pathan, Hrithik Roshan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com