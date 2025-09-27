विज्ञापन

17 की उम्र में चली गई बचपन की मोहब्बत, विवेक ओबेरॉय का छलका दर्द, कहा- 'आंखों के सामने दम तोड़ते देखा...'

हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द शेयर किया. विवेक ने याद किया कि कैसे उनकी पहली मोहब्बत बहुत कम उम्र में उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई.

अपनी बचपन की गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहते थे विवेक ओबेरॉय
बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय अक्सर अपनी जिंदगी के उतार-चढ़ाव और स्ट्रगल्स के बारे में खुलकर बात करते हैं. फिल्मी परिवार से होने के बावजूद विवेक ओबेरॉय को अपनी पहचान बनाने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा. इस बीच सलमान खान के साथ हुई कंट्रोवर्सी भी उन पर भारी पड़ी थी. लेकिन विवेक ओबेरॉय ने लाइफ में उससे भी बड़ा दर्द फेस किया है. हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द शेयर किया. विवेक ने याद किया कि कैसे उनकी पहली मोहब्बत बहुत कम उम्र में उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई.

17 साल की उम्र में छोड़ गई बचपन की गर्लफ्रेंड

विवेक ने बताया कि जब वो 18 साल के थे. उनकी बचपन की गर्लफ्रेंड थी, जो सिर्फ 17 साल की उम्र में ब्लड कैंसर की वजह से चल बसी. उन्होंने कहा, ‘मैंने 13 साल की उम्र में उसे प्यार किया था. हम दोनों प्लान कर चुके थे कि शादी करेंगे, बच्चे होंगे और जिंदगी भर साथ रहेंगे. लेकिन जनवरी में उसकी बीमारी का पता चला और मार्च में वो चली गई. मैंने उसे अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा'. उन्होंने कहा कि ये हादसा उनके लिए बहुत बड़ा झटका था. उस वक्त वो मानते थे कि वही उनकी ‘ड्रीम गर्ल' है और पूरी लाइफ उन्हीं के साथ बिताएंगे.

दिल टूटने का डर, लेकिन जीना सीखा

इस दर्दनाक घटना ने विवेक को बहुत बदल दिया. उन्होंने कहा, ‘मैं हमेशा से बहुत इमोशनल और सेंसिटिव रहा हूं. उस हादसे के बाद दिल टूटने का डर मेरे अंदर बैठ गया था. लेकिन इंसान अगर अपने नेचर के खिलाफ जीता है तो बहुत अकेला महसूस करता है. इसलिए मैंने सीखा कि चाहे जितना दर्द हो, दिल को फिर से खुश रखना जरूरी है.' विवेक ने एक और किस्सा सुनाया कि कैसे एक दिन उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को बार-बार कॉल किया. लेकिन उसने रिसीव नहीं किया. बाद में उन्हें कजिन से पता चला कि वो अस्पताल में है. विवेक तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन तब तक वो जिंदगी की जंग हार चुकी थी.

