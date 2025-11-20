क्या सच में 1200 करोड़ के मालिक हैं विवेक ओबेरॉय? एक्टर बोले- इतना कमाया है कि कई पीढियां...

विज्ञापन

अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने हाल ही में अपना एक ऐसा किस्सा साझा किया जिसने सभी को हैरान कर दिया. उन्होंने बताया कि वह सिर्फ 16 साल की उम्र में अपना पहला करोड़ कमा चुके थे.

क्या सच में 1200 करोड़ के मालिक हैं विवेक ओबेरॉय?
नई दिल्ली:

अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने हाल ही में अपना एक ऐसा किस्सा साझा किया जिसने सभी को हैरान कर दिया. उन्होंने बताया कि वह सिर्फ 16 साल की उम्र में अपना पहला करोड़ कमा चुके थे. उस समय वे एक्टिंग के साथ-साथ बिजनेस में भी हाथ आजमा रहे थे और धीरे-धीरे उन्होंने अपनी खुद की एक मजबूत पहचान बना ली. आज कहा जाता है कि विवेक ओबेरॉय के बिजनेस का टर्नओवर लगभग 1200 करोड़ रुपये है, लेकिन क्या यह आंकड़ा सच है? इसी सवाल का जवाब देते हुए विवेक ने अपनी आर्थिक स्थिति, शुरुआती संघर्ष और बिजनेस सफर से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें बताईं.

विवेक ओबेरॉय बचपन से ही आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहे हैं. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वह 15 साल की उम्र से अपनी कमाई खुद कर रहे थे. 16-17 साल की उम्र में उन्होंने ट्रेडिंग के जरिए अपना पहला करोड़ कमाया. उन्होंने बताया कि यह पैसा कैश में नहीं बल्कि स्टॉक वैल्यू में था. कॉलेज के दौरान उन्होंने बिज़नेस और मार्केट को और गहराई से समझना शुरू किया.

19 साल की उम्र में विवेक ने अपना पहला बड़ा बिजनेस शुरू किया. उन्होंने कुल 12 करोड़ रुपये जुटाए, जिसमें उनका खुद का निवेश सिर्फ 20–25 लाख रुपये था. विवेक ने कहा कि वे हमेशा निवेशकों को फायदा पहुंचाने को प्राथमिकता देते थे और इसी वजह से हर किसी को मुनाफा मिला. समय के साथ उन्होंने कई कम्पनियां खड़ी कीं, जिनमें फिनटेक, एडटेक, रोडसाइड सेफ्टी सर्विस, लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी और इन्फ्रास्ट्रक्चर कंसल्टिंग जैसे बिजनेस शामिल हैं. वे आज भी रोज 16 घंटे काम करते हैं और शूटिंग के दौरान भी बिजनेस पर नजर बनाए रखते हैं.

1200 करोड़ की नेटवर्थ पर विवेक का जवाब

जब उनसे पूछा गया कि क्या उनकी नेटवर्थ सच में 1200 करोड़ है, तो उन्होंने सहज अंदाज में कहा, "इससे फर्क क्या पड़ता है? भगवान ने इतना दिया है कि कई पीढियां सुरक्षित रहें". विवेक कोरोना के बाद दुबई शिफ्ट हो गए और वहीं रह रहे हैं. उनका कहना है कि दुबई का बिजनेस-फ्रेंडली माहौल उनकी तरक्की में काफी मददगार रहा. उन्होंने बताया कि उनके पिता सुरेश ओबेरॉय ने बचपन से ही उन्हें बिक्री, पैसा संभालने और ग्राहक की जरूरत समझने जैसी बातें सिखाई थीं. यही सीख आगे चलकर उनके बिजनेस की मजबूत नींव बनी.

