PHOTOS: दुबई के आलीशान विला में विवेक ओबेरॉय ने बसाई देसी दुनिया, गार्डन में खुद उगाते हैं करी पत्ता, सब्जियां और मसाले

बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे हैं, जिन्होंने फिल्मों के साथ-साथ बिजनेस की दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बनाई है. विवेक ओबेरॉय भी उन्हीं में से एक हैं. अभिनेता और बिजनेसमैन विवेक ओबेरॉय की नेटवर्थ 1200 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जाती है. उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल की चर्चा भी अक्सर होती रहती है. दुबई में उनका एक आलीशान विला है, जहां लग्जरी के साथ भारतीय संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है. इस घर की सजावट में मॉडर्न फर्नीचर, भारतीय कलाकृतियों और पुराने जमाने के डिजाइन का खूबसूरत मेल है. घर में बड़ा गार्डन, स्विमिंग पूल और खुली जगहें हैं. हालांकि, इस आलीशान घर की सबसे खास बात सिर्फ इसकी खूबसूरती नहीं, बल्कि यहां का सुकून भरा माहौल और परिवार के साथ बिताया जाने वाला वक्त है.

दुबई के घर में दिखता है भारतीय संस्कृति और मॉडर्न डिजाइन का मेल

विवेक ओबेरॉय का दुबई स्थित विला बाहर से जितना खूबसूरत है, अंदर से भी उतना ही शानदार है. घर में कई गाड़ियों की पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह है. मुख्य दरवाजे तक पहुंचने के लिए सुंदर रास्ते बनाए गए हैं, जिनके आसपास हरियाली देखने को मिलती है. घर में दाखिल होते ही एक खूबसूरत और सलीके से सजाया गया लिविंग एरिया नजर आता है.

इस घर की खासियत इसका इंटीरियर है. यहां मॉडर्न और यूरोपियन डिजाइन के साथ भारतीय सजावट को भी जगह दी गई है. घर में अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से बैठने की जगह बनाई गई है. एंट्री के पास एक आरामदायक सीटिंग एरिया है, जहां से गार्डन का नजारा दिखाई देता है. इसके पास ही मेहमानों के बैठने के लिए ड्रॉइंग रूम बनाया गया है.

घर की दीवारों और अलग-अलग कोनों में लगी कलाकृतियां इसकी खूबसूरती बढ़ाती हैं. इनकी वजह से घर का सादा और हल्के रंगों वाला इंटीरियर भी काफी आकर्षक लगता है. यहां की सजावट में विवेक की पत्नी प्रियंका अल्वा ओबेरॉय की पसंद की झलक भी दिखाई देती है.

पत्नी प्रियंका ने सजाया घर, भारतीय कलाकारों की पेंटिंग्स को मिली जगह

विवेक ओबेरॉय के घर की सजावट में उनकी पत्नी प्रियंका की अहम भूमिका है. विवेक ने द कर्ली टेल्स को दिए इंटरव्यू में अपने घर के इंटीरियर के बारे में बात करते हुए बताया था कि घर में लगी कलाकृतियां उनकी पसंद की हैं, जबकि बाकी सजावट में प्रियंका की पसंद का बड़ा योगदान है.

उन्होंने कहा था, “ये मेरा आर्ट कलेक्शन है. सभी देसी कलाकार और भारतीय कलाकार हैं. बाकी सब प्रियंका का है. उन्हें पुराने जमाने की चीजों वाला आरामदायक और घरेलू अंदाज पसंद है.” इससे पता चलता है कि विवेक और प्रियंका ने अपने घर को केवल महंगी चीजों से सजाने के बजाय अपनी पसंद और संस्कृति को भी इसमें शामिल किया है. भारतीय कलाकारों की कलाकृतियां घर को एक अलग पहचान देती हैं. वहीं, पुराने जमाने के डिजाइन से प्रेरित सजावट इसे गर्मजोशी और अपनापन देती है.

घर में एक खूबसूरत डाइनिंग एरिया भी है, जहां गोल मेज रखी गई है. यहां बैठकर खाना खाते हुए पीछे बने गार्डन का नजारा देखा जा सकता है. यह जगह परिवार के साथ समय बिताने और मेहमानों की मेजबानी करने के लिए तैयार की गई है. डाइनिंग एरिया के पास टेलीविजन भी है, जिससे यह जगह केवल खाना खाने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि परिवार के साथ बैठने और मनोरंजन करने के काम भी आती है.

इसके अलावा घर में पूरी तरह से सुसज्जित किचन है. इसमें ब्रेकफास्ट काउंटर बनाया गया है, जो इसे मॉडर्न और खुला लुक देता है.

गार्डनिंग के शौकीन हैं विवेक, घर में उगाते हैं सब्जियां और मसाले

विवेक ओबेरॉय के दुबई वाले घर में हरियाली की खास जगह है. घर के अंदर कई जगह पौधे लगाए गए हैं. लिविंग एरिया से लेकर अलग-अलग कोनों तक हरियाली देखने को मिलती है. विवेक को बागवानी का काफी शौक है और यह शौक उनके घर के बाहर बने गार्डन में भी दिखाई देता है. विवेक ने द कर्ली टेल्स से बातचीत में कहा था, “हमें पौधे बहुत पसंद हैं. मैं लगातार बागवानी करता रहता हूं.”

उनके घर के बाहर एक ऑर्गेनिक गार्डन भी है, जहां करी पत्ता, मसाले और सब्जियां उगाई जाती हैं. दुबई जैसे शहर में, जहां गर्म और रेगिस्तानी मौसम देखने को मिलता है, वहां अपने घर में इस तरह की हरियाली बनाए रखना उनके लिए खास है.

अपने गार्डन के बारे में बात करते हुए विवेक ने कहा था, “आपको एहसास ही नहीं होता कि आप रेगिस्तान में हैं.” उनकी यह बात घर के माहौल को काफी अच्छी तरह बयां करती है. घर के आसपास मौजूद पौधे और खुली जगह इसे शहर की भागदौड़ से दूर एक सुकून भरी जगह बनाते हैं.

स्विमिंग पूल से लेकर आउटडोर लाउंज तक, सुकून से भरी है जिंदगी

विवेक ओबेरॉय के इस आलीशान विला का पिछला हिस्सा भी बेहद खूबसूरत है. यहां एक बड़ा स्विमिंग पूल है, जिसके पास बैठकर आराम किया जा सकता है. इसके अलावा पेर्गोला से ढका आउटडोर लाउंज बनाया गया है. चारों तरफ हरियाली होने के कारण यह जगह परिवार के साथ वक्त बिताने और कुछ पल शांति से गुजारने के लिए अच्छी है.

विवेक और प्रियंका ने इस घर के लिए ऐसी जगह चुनी, जहां पानी का नजारा दिखाई दे और सुबह पक्षियों की आवाज सुनाई दे. विवेक ने बताया था कि प्रियंका ऐसा घर चाहती थीं, जहां उन्हें पानी दिखाई दे और हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे. यह बात बताती है कि उनके लिए घर केवल लग्जरी और महंगी सुविधाओं का नाम नहीं है. वे चाहते हैं कि घर में प्रकृति के करीब रहने का मौका भी मिले.

बच्चों के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं विवेक ओबेरॉय

विवेक ओबेरॉय पिछले पांच साल से ज्यादा समय से दुबई में रह रहे हैं. बिजनेस और दूसरे कामों में व्यस्त रहने के बावजूद वह अपनी पारिवारिक जिंदगी को अहमियत देते हैं. उन्हें शाम करीब 6:30 बजे तक घर लौटना पसंद है, ताकि बच्चों के साथ वक्त बिता सकें. घर पहुंचकर वह बच्चों के साथ फुटबॉल खेलना और परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते हैं. इसके अलावा सुबह के शांत माहौल में गार्डन में वक्त बिताना भी उनकी दिनचर्या का हिस्सा है.

विवेक के दुबई वाले घर की खूबसूरती केवल उसके बड़े कमरों, स्विमिंग पूल या शानदार इंटीरियर में नहीं है. इसकी असली खासियत यह है कि यहां भारतीय संस्कृति, प्रकृति और परिवार के साथ बिताए जाने वाले पलों को बराबर जगह मिली है. उनका यह आशियाना दिखाता है कि आलीशान जिंदगी का मतलब सिर्फ महंगी चीजें होना नहीं, बल्कि अपने घर में सुकून और अपनापन महसूस करना भी है.

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