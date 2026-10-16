31 साल पुराना गाना, करिश्मा कपूर के हुस्न पर गोविंदा का डांस पड़ा भारी, रातोंरात बना चार्टबस्टर, हर क्लब में गूंजी अभिजीत-चंदना की आवाज

बॉलीवुड में कुछ गाने ऐसे होते हैं, जिनका जादू सालों बाद भी कम नहीं होता. 90 के दशक में गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी ने कई फिल्मों में दर्शकों का खूब मनोरंजन किया. दोनों की शानदार केमिस्ट्री, गोविंदा का मस्तमौला अंदाज और करिश्मा कपूर की खूबसूरती पर्दे पर देखते ही बनती थी. ऐसा ही एक गाना है ‘हुस्न है सुहाना', जो आज भी लोगों को थिरकने पर मजबूर कर देता है. अभिजीत भट्टाचार्य और चंदना दीक्षित की आवाज में सजा यह गाना साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म ‘कुली नंबर 1' का हिस्सा था. डेविड धवन के निर्देशन में बनी इस फिल्म के गाने ने अपनी अलग पहचान बनाई.

गोविंदा और करिश्मा की जोड़ी ने लूटी महफिल

90 के दशक में गोविंदा अपने डांस और कॉमेडी के लिए दर्शकों के पसंदीदा सितारों में शामिल थे. वहीं, करिश्मा कपूर भी अपनी खूबसूरती, अभिनय और डांस से बॉलीवुड में पहचान बना रही थीं. जब दोनों की जोड़ी पर्दे पर आई, तो दर्शकों को मनोरंजन का भरपूर डोज मिला. ‘हुस्न है सुहाना' में भी दोनों का यही अंदाज देखने को मिला.

गाने में गोविंदा के डांस स्टेप्स और करिश्मा कपूर के अंदाज ने इसे खास बना दिया. दोनों की केमिस्ट्री गाने की जान थी. इसकी धुन ऐसी थी कि इसे सुनते ही पैर थिरकने लगते हैं. यही वजह है कि यह गाना आज भी पुराने हिंदी फिल्मी गानों के शौकीनों के बीच लोकप्रिय है. शादियों से लेकर पार्टियों तक, इस गाने की धुन लोगों को झूमने पर मजबूर कर देती है.

अभिजीत और चंदना दीक्षित की आवाज ने लगाया चार चांद

‘हुस्न है सुहाना' की लोकप्रियता में इसके संगीत और गायकी का भी बड़ा योगदान रहा. अभिजीत भट्टाचार्य और चंदना दीक्षित ने अपनी आवाज से गाने को यादगार बना दिया. इसका संगीत आनंद-मिलिंद ने तैयार किया था, जबकि इसके बोल समीर ने लिखे थे. 90 के दशक में आनंद-मिलिंद की जोड़ी ने कई लोकप्रिय फिल्मी गानों को संगीत दिया.

गाने की खासियत इसकी चुलबुली धुन और रोमांटिक अंदाज है. इसमें गोविंदा और करिश्मा कपूर की मस्ती के साथ संगीत का ऐसा मेल देखने को मिलता है, जो इसे बार-बार सुनने लायक बनाता है. यही वजह है कि रिलीज के कई साल बाद भी इस गाने को याद किया जाता है. आज के दौर में भी जब 90 के दशक के हिट गानों की चर्चा होती है, तो ‘हुस्न है सुहाना' का नाम जरूर आता है.

क्या थी फिल्म की कहानी, बॉक्स ऑफिस पर भी रही हिट

‘हुस्न है सुहाना' फिल्म ‘कुली नंबर 1' का गाना है, जो 1995 में रिलीज हुई थी. डेविड धवन के निर्देशन में बनी इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में गोविंदा ने राजू और करिश्मा कपूर ने मालती का किरदार निभाया था. फिल्म में कादर खान, शक्ति कपूर, हरीश कुमार और सदाशिव अमरापुरकर जैसे कलाकार भी नजर आए थे.

फिल्म की कहानी राजू के इर्द-गिर्द घूमती है, जो पेशे से कुली है और मालती से प्यार करने लगता है. मालती के पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं होता. इसके बाद राजू अपने दोस्त के साथ मिलकर ऐसा खेल रचता है, जिससे मालती के पिता को उसकी असलियत और हैसियत को लेकर गलतफहमी हो जाती है. फिल्म में पहचान छिपाने, झूठ और हास्य के जरिए कहानी आगे बढ़ती है.

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‘कुली नंबर 1' को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल फिल्मों में शामिल रही. फिल्म की कॉमेडी, गोविंदा की अदाकारी और इसके गानों ने इसकी लोकप्रियता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई. ‘हुस्न है सुहाना' भी इसी फिल्म की ऐसी यादगार पेशकश है, जो आज तक 90 के दशक के संगीत की पहचान बनी हुई है.



