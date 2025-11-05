विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की लव स्टोरी, 12 साल पहले पहली बार कैसे मिले थे एक खिलाड़ी एक हसीना?

वह क्रिकेट के मैदान का खिलाड़ी और उसकी हसीना फिल्मी पर्दे की ग्लैमर क्वीन जिसने अपनी हर एक फिल्म से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई. रब ने ये जोड़ी जब से बनाई तब से सुर्खियों में रही है. अब दोनों अपने बच्चों के साथ वेकेशन और बाहर स्पॉट होते हैं तो सुर्खियां बटोरते हैं वहीं पहले अपनी मुलाकात और अफेयर की अफवाह की वजह से खबरों में आते थे. आज ये दोनों देश के सबसे खूबसूरत और चर्चित कपल्स में से एक हैं. आज यानी कि 5 नवंबर को विराट कोहली का जन्मदिन है. इस मौके पर एक बार फिर बात करते हैं इस स्टार कपल की लव स्टोरी की जो कई लोगों को पसंदीदा भी है.

पब्लिक प्लैटफॉर्म पर की थी फिल्म की तारीफ

इस खूबसूरत कपल लव स्टोरी में तमाम उतार-चढ़ाव आए और इन सबके बाद वे एक मजबूत जोड़े के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने 11 दिसंबर, 2017 को इटली में एक प्राइवेट सेरेमनी शादी कर अपनी जिंदगी के नए दौर में एंट्री ली.

कैसे हुई मैच फिक्सिंग

विराट और अनुष्का की मुलाकात 2013 में हुई थी, जब वे एक टीवी कमर्शियल में साथ काम कर रहे थे. इसके बाद दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और कई जगहों पर साथ देखे भी गए. बेशक कुछ ही समय में, इन दोनों के एक-दूसरे को डेट करने की अफवाहें फैलने लगीं.

इस कपल को ज्यादा अटेंशन तब मिली जब जनवरी 2014 में टीम इंडिया अपने दक्षिण अफ्रीका दौरे से मुंबई एयरपोर्ट पहुंची. बाकी टीम के साथ तय होटल में जाने के बजाय, विराट अनुष्का के अपार्टमेंट में चले गए. दरअसल अनुष्का ने खुद उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए अपनी कार भेजी थी.

हालांकि इन दोनों ने शुरू में एक-दूसरे के साथ रिश्ते में होने को स्वीकार नहीं किया, लेकिन इसने उन्हें साथ समय बिताने का कोई भी मौका गंवाने से नहीं रोका. अनुष्का फरवरी 2014 में न्यूजीलैंड गई थीं, और भारतीय क्रिकेट टीम भी वहां एक टूर्नामेंट के लिए गई थी. दोनों को शहर में हाथों में हाथ डाले घूमते और प्यार में डूबे हुए देखा गया.

साल के आखिर में, विराट ने श्रीलंका में अनुष्का से अचानक मुलाकात की, जहां वह बॉम्बे वेलवेट की शूटिंग में बिजी थीं. वह उनके 26वें जन्मदिन पर उदयपुर भी गए, जहां वह फिल्म पीके की शूटिंग कर रही थीं.

उन्होंने पहली बार अक्टूबर 2014 में पब्लिक अपीयरेंस दी जहां दोनों एक साथ इंडियन सुपर लीग का मैच देखने गए थे. हालांकि इतनी बार एक साथ दिखाई देने से किसी को कोई शक नहीं हुआ, लेकिन इस जोड़े की तरफ से फाइनल खबर काफी दिलचस्प रही. नवंबर 2014 में श्रीलंका के खिलाफ एक मैच में एक अचीवमेंट हासिल करने के बाद, विराट ने दर्शकों के बीच बैठी अनुष्का की तरफ एक फ्लाइंग किस भेजा.

उसी महीने, विराट ने एक इवेंट में अनुष्का के साथ अपने रिश्ते को स्वीकार भी किया और कहा: "जो कुछ भी है वह सब सबके सामने है, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है."